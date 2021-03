La PSA Sant’Antimo comunica che l’incontro Luiss Roma – Geko, valevole per la 14^ giornata del girone D1 della Serie B Old Wild West ed inizialmente programmato per sabato 6 marzo alle ore 18, è stato rinviato su richiesta della società capitolina. La gara si giocherà il prossimo 11 marzo, giovedì, alle ore 18.

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo