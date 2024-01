Serie B – Lumezzane passa a Chieti con il buzzer di Minoli

By

Ai biancorossi non bastano i 18 punti di Lips, il top scorer degli ospiti è Ndzie (14 punti).

Lumezzane parte forte affidandosi ai propri lunghi, la Lux è brava a rispondere con i liberi di Ciribeni ed il canestro dalla media di Lips (4-4 dopo poco meno di 2 minuti di gioco). I biancorossi sono cinici da oltre l’arco e, con le triple di Berra, Lips e Ciribeni, si portano sul 13-8 dopo 3 minuti e mezzo di gioco. Cecchi prova ad accorciare ma dopo la tripla di Berra coach Saputo chiama timeout a 4 minuti dal primo mini break (16-10). Lumezzane dimostra di non essere scesa a Chieti in vacanza e, con Spizzichini e Cecchi si porta sul -3 a 02:30 dal primo mini intervallo. Lips va a segno in penetrazione, Spizzichini fa la voce grossa a rimbalzo ma la bomba di Ciribeni ad un minuto da fine quarto riporta Chieti sul +6 (23-17). Il periodo si conclude con l’1/2 dalla lunetta di Vitols (23-18).

Ndzie realizza dopo un buon rimbalzo offensivo ma i biancorossi stringono le maglie in difesa e con Parsano e Lips si portano sul +7 dopo poco più di 2 minuti e mezzo di quarto (27-20). Lumezzane aumenta l’intensità e, dopo il bel canestro di Mastrangelo e la bomba di Vitols, coach Aniello chiama timeout a 3 minuti e mezzo dall’avvio del secondo periodo. Spizzichini trova la parità a quota 27 ma Paesano, con un 1/2 dalla lunetta, rimette Chieti avanti (28-27) prima del sorpasso ospite firmato da Cecchi (28-29 al giro di boa del secondo periodo). Ndzie realizza da sotto, Obinna è bravo a emularlo ma Spizzichini dalla media riporta Lumezzane sul + 3 a 3 minuti dall’intervallo lungo (30-33). La Lux non molla l’obiettivo, stringe le maglie in fase di non possesso e, con Paesano e Ciribeni, rimette il naso avanti e costringe coach Saputo al timeout a 01:07 dalla pausa lunga (34-33). Ndzie è bravo a realizzare da sotto, la bomba di Ciribeni si infrange sul ferro: al ventesimo, il parziale è di 34-35.

L’avvio di quarto della Lux è da stropicciarsi gli occhi: Paesano combina bene con Lips, Ciribeni è freddo dalla lunetta e Maggio è implacabile da oltre l’arco, con coach Saputo che è costretto al timeout dopo un minuto e mezzo di quarto (41-35). Spizzichini prova a caricarsi sulle proprie spalle il peso dell’attacco Lombardo ma Lips, capitan Maggio dalla lunga distanza e Ciribeni dalla lunetta portano Chieti sul massimo vantaggio dopo quattro minuti di quarto (48-38). Vitols realizza da oltre l’arco, Maggio risponde dalla stessa distanza: al giro di boa del terzo periodo, il parziale è di 51-41. Vecerina e Mastrangelo provano a far avvicinare Lumezzane ma Lips dalla lunetta risponde (53-45 a 02:43 dall’ultimo mini break). Lumezzane fa la voce grossa in fase di non possesso palla e, con il 3/4 dalla lunetta di Minoli, al trentesimo accorcia sul 55-50.

Lumezzane riparte forte e, con Ndzie e Vecerina, costringe coach Aniello al timeout (55-57 dopo poco meno di 3 minuti di quarto). La Lux reagisce di cuore, con il solito Lips e la bomba di Ciribeni (61-57 a 04:30 dal termine). Ndzie è bravo a realizzare da sotto, Paesano risponde a 3 minuti da fine quarto (63-59). Lumezzane non molla e, con l’asse play-pivot la riagguanta: coach Aniello chiama timeout a 2 minuti da fine gara (63-63). I canestri sembrano stregati, le difese salgono di giri: capitan Maggio in penetrazione realizza abilmente in penetrazione (65-63 a 2 secondi dal termine). Coach Saputo chiama timeout e dalla sua lavagna esce una vera e propria magia che Minoli è bravo a concretizzare da oltre l’arco: alla sirena finale, Lumezzane la spunta (65-66).

Lux Chieti Basket 1974 – Luxarm Lumezzane 65-66 (23-18; 34-35; 55-50)

Lux Chieti Basket 1974 65: Obinna 4, Paesano 9, Lips 18, Ciribeni 17, Maggio 11, Cena NE, Masciopinto NE, Gelormini NE, Reale 0, Berra 6, Di Sipio NE.

Luxarm Lumezzane 66: Spizzichini 9, Mastrangelo 8, Ndzie 14, Vitols 11, Minoli 8, Biancotto NE, Cecchi 9, Demincis 0, Vecerina 5, Di Meco 2, Maresca NE.

Federico Ionata – Addetto Stampa Lux Chieti Basket 1974