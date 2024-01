Serie B – Lumezzane sbanca Ravenna

La seconda partita interna consecutiva di Ravenna di questo 2024 coincide con la prima di ritorno e quindi con la LuxArm di Lumezzane come avversario. Solita bella coreografia iniziale dei Leoni Bizantini con il loro bandierone giallorosso e uno striscione per ricordare il giovane Dilas scomparso. Sul campo scendono per Ravenna i soliti cinque Dron, Nikolic, Paolin, Onojaife e Bedetti mentre la squadra ospite di coach Saputo parte con Cecchi, Vecerina, Ndzie, Minoli, Di Meco.

Dopo 1’50, siamo 2-2 con due liberi di Dron ed uno step-back di Vecerina. Molto attivo Dron, che attacca l’area e dopo 2’48” appoggia da sinistra il 4-2 a cui replica il centro valgobbino Ndzie con 1 libero realizzato sui due concessi per un fallo sul tiro. Cecchi, poi Vecerina e ancora Di Meco da 3 confezionano 7 punti rispondendo ad un appoggio di Nikolic e si passa così dal 6-3 al 6-10 quando sono trascorsi 5’18” del primo periodo. Una tripla di Bedetti e ancora le iniziative di Dron, replicate da Vecerina, spingono i ravennati al -1 (11-12) dopo 6’40”. Bernardi prova a pressare sulla rimessa ma Mastrangelo la mette da 3 subito replicato con la stessa moneta da Paolin. Nel frattempo debutta nel campionato il nuovo straniero della LuxArm, Marcis Vitols, che non ci mette molto a trovare la via del canestro e porta i suoi sul 14-17. Non riesce la replica a Nikolic ma ci pensa dopo qualche azione De Gregori a riportare i giallorossi sul -1 (16-17) a 1’ dal termine del periodo. Replica Di Meco con un gancio ma chiude il tempo Panzini con una bomba da 9 metri che scalda il PalaCosta e impatta il punteggio sul 19-19.

Il 2° quarto inizia male per la squadra locale che subisce la tripla del lettone Vitols subito seguita da un recupero con canestro di Spizzichini e un canestro su rimbalzo offensivo di Di Meco: 0-7 in 1’30” di gioco che fa male. Bedetti viene stoppato da Spizzichini e nell’azione che segue Mastrangelo la mette da 3. Il capitano dell’OraSi fa a sportellate con Spizzichini ma porta a casa un canestro importante in appoggio a cui fa seguito un 2+1 di Ferrari che sfrutta in contropiede una stoppata di Onojaife. Sbagliata la replica da fuori l’arco di Vitols a cui segue invece la tripla di Nikolic che chiude poi definitivamente lo strappo iniziale di Lumezzane con l’entrata che suggella il 29 pari ed il controbreak di 10-3 dei giallorossi. Siamo al 13’30” e passa neanche un minuto prima del nuovo vantaggio esterno siglato da Vecerina e rinforzato da Di Meco dopo un rimbalzo offensivo su un errore da 3 di Minoli. Nikolic arriva a tre falli, Panzini mette la sua 2° tripla e Onojaife subisce a rimbalzo un fallo che gli arbitri decretano antisportivo: 2/2 ai liberi e rimessa ma Lumezzane difende forte e l’azione termina con un tentativo da 3 di De Gregori che non coglie il bersaglio. Ndzie fa canestro subendo fallo da Onojaife dopo 6’ del 2° periodo: buono il libero e si va sul 34-36. Per l’OraSi Bedetti subisce fallo da Vecerina e fa 2/2 ai liberi pareggiando i conti ma Cecchi da 3 porta il punteggio sul 36-39. De Gregori ne mette 6 in fila a cui replica ancora da 3 punti Cecchi e si torna pari a quota 42 dopo 18’ di gioco. Tre su 4 ai liberi di Bedetti che cerca l’area con continuità ma anche Vecerina ne mette 2 dalla lunetta e poi ancora un indemoniato Cecchi da 3 riportano Lumezzane sul +3 (45-48). Gli ultimi 50” del tempo sono però di marca OraSi che realizza una tripla (la terza) con Panzini e poi allo scadere trasforma un errore di Bedetti in canestro con il tap in vincente di Onojaife che sigilla il 50-48 dell’intervallo. 58% da 3 e 56% da 2 e 7/8 ai liberi per Lumezzane, 43% da 3, 50% da 2 e 12/13 ai liberi per l’OraSi che comanda a rimbalzo 18-11. Durante l’intervallo scendono in campo anche i giovanissimi del Basket Ravenna, per una mini partita, che allietano il pubblico con il loro entusiasmo prima che i loro beniamini tornino a impossessarsi del parquet per la terza frazione di gioco. Si riparte dagli stessi quintetti iniziali ma Ravenna sembra avere il pallino in mano e con Dron che spinge va a +4 (52-48) dopo 2′. Si alza il livello delle difesa di Ravenna e dopo 2’30” la LuxArm non riesce a tirare. Bedetti segna e subisce il fallo ma sbaglia l’aggiuntivo: 54-48 dopo 3’30”. Sbaglia la Lux ma sbaglia anche Nikolic e Saputo chiama time-out dopo 3’. Riprende a segnare Cecchi prima su assist di Ndzie poi in contropiede confezionando un 2+1 e con un canestro di Di Meco gli ospiti tornano avanti per 54-55 quando sono passati 6’ del periodo. Realizzano due triple prima Nikolic poi Di Meco: 57-58 a 3’30” dal termine ma Dron perde palla in entrata e Cecchi schiaccia in contropiede il 57-60. Assist di Restelli per Onojaife che realizza ma si fa male ed esce. 59-60 a 2’45” dalla terza sirena. Bedetti veloce realizza in contropiede il 61-60 quando una palla deviata in difesa porta Restelli nel tentativo di recuperarla al fallo che gli arbitri decretano antisportivo. Vitols che fa 1/2 in lunetta poi mette la bomba del 61-64 dopo 8’57”. Un libero su 2 di De Gregori e un canestro di Vecerina chiudono la frazione sul 62-66 (e parziale di 12-18: per la LuxArm).Nell’ultima frazione si mette subito in luce il lettone di Saputo che realizza l’ennesima tripla di Lumezzane: Ravenna è in difficoltà e Bernardi chiama time-out dopo 1’08” sul 62-69. Vecerina da 3 metri firma il +8 dopo 2’50, Dron in penetrazione fa il 67-73 ma ancora Vecerina con un jumper segna il 67-75 . L’OraSì prova la zona press e Nikolic mette la tripla del 70-75 a 5’ dal termine. Dron da 3 segna per il -2 ma Minoli in entrata fa il 73-77 dopo 6’30”. Paolin a 2’40 appoggia in entrata di nuovo il -2 (75-77) ma replica ancora Minoli stavolta da 3 punti: 75-80 a poco più di 2’ dal termine. Vitols riporta a +8 i suoi con un tiro da 3 a 1’38” dal termine. Dron ci prova due volte in entrata ma Cecchi e Di Meco rispondono: un fallo antisportivo chiude la partita che Lumezzane porta a casa con merito. Ravenna gira pagina e pensa già al match di sabato sera a Bisceglie dove si troverà ad affrontare l’ennesima durissima sfida di questo campionato sempre più combattuto.

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna