Serie B – Lux Chieti domina il supplementare e sconfigge la Virtus Padova

L’overtime sorride alla Lux: con Padova è 90-79

I biancorossi ottengono i due punti dopo una gara dalle mille emozioni.

Agli ospiti, a cui va dato merito di non essersi mai arresi, non bastano i 25 punti di un ottimo

Scanzi.

Per i biancorossi sono ben 5 gli uomini in doppia cifra, con Suppi top scorer (20 punti), seguito dal

solito Tiberti (18 punti e 11 rimbalzi), da Ciribeni (14 punti), Cena (12 punti) e capitan Maggio (11

punti).

La Virtus parte subito forte, con Ferrari che va a segno con un 2+1 dopo meno di un minuto di

gioco (0-3), la Lux risponde con un fade away di Tiberti (2-3).

Ferrari in post continua a mettere in forte difficoltà la difesa teatina, Suppi realizza in penetrazione

(4-5) dopo 2 minuti e mezzo di match.

Ferrari continua a far il bello ed il cattivo tempo in fase offensiva (9 punti per lui, il 100% di quelli

realizzati dai veneti), costringendo coach Aniello al timeout dopo 3 minuti e mezzo di contesa (4-9).

Cena realizza spalle a canestro, Ferrari dalla media supera la doppia cifra personale (6-11 al giro

di boa del primo quarto).

Del Testa dalla mattonella pesante e Cena da sotto accorciano per i teatini, Ferrari continua ad

essere una sentenza e, a 02:35 dal primo mini break, il tabellone recita 11-15.

Scanzi si mette in proprio e colpisce la difesa teatina spalle a canestro, Tiberti è bravo a

correggere sul tap in un proprio errore: al decimo, il tabellone recita 13-19.

Cecchinato riprende da dove Padova aveva lasciato, riportando i patavini sul +8 dopo un minuto di

gioco (13-21).

I biancorossi stringono le maglie in fase difensiva e, con una penetrazione di Suppi ed una bomba

dello stesso da distanza siderale, costringe coach De Nicolao al minuto di sospensione dopo poco

più di 2 minuti di secondo quarto (18-21).

L’antisportivo fischiato a Maggio consente nuova linfa offensiva agli ospiti, Molinaro ne approfitta

con due liberi dopo 3 minuti di quarto (18-23).

Chieti ha però la faccia cattiva e, con il duo Tiberti-Ciribeni, si porta sul -1 al giro di boa del

secondo quarto (22-23).

Molinaro entra in scia con due realizzazioni di pregevole fattura, la coppia di lunghi della Lux è

però lesta a rispondere e, con la bomba di Tiberti ed il tiro dalla media di Paesano, coach De

Nicolao non può che chiamare il suo secondo timeout a 02:36 dalla pausa lunga (27-27).

Gli attacchi aumentano d’intensità, Padova si sblocca dalla lunga distanza, la Lux prova a

rispondere con Berra e con l’1/2 dalla lunetta di Paesano: a 46 secondi dall’intervallo lungo,

Padova conduce di due lunghezze (31-33).

Tiberti allo scadere dalla lunetta fa 1/2 e così, al ventesimo, il parziale è di 32-33.

Ferrari continua ad essere una furia offensiva, Tiberti corregge con un tap-in il tentativo dalla

media di Cena e Ciribeni dalla lunetta porta la Lux al primo vantaggio della serata dopo poco meno

di 2 minuti di secondo quarto (36-35).

Tiberti porta Chieti sul massimo vantaggio, Cecchinato dalla lunga distanza pareggia il match dopo 3 minuti di quarto (38-38).

La gara si innervosisce, Antelli realizza con un floater, Maggio con un 2+1 riporta Chieti in

vantaggio a 05:43 da fine periodo (41-40).

Capitan Maggio si carica sulle spalle l’attacco teatino e, con un tiro dalla mattonella pesante, porta coach De Nicolao al timeout a 05:18 da fine periodo (44-40).

I patavini sono però compagine ostica e, con il duo Schiavon Ferrari, riportano il match in parità a

04:45 da fine terzo periodo (44-44).

Capitan Maggio in lunetta fa rimettere il naso avanti ai suoi ma un 2+1 di Schiavon riporta Padova in vantaggio (46-47 a 03:30 dall’ultimo mini intervallo).

Il finale di quarto della Lux è da applausi, Padova però non molla e, con la penetrazione di

Cecchianto e la tripla di Schiavon sulla sirena che, con la complicità di un rimbalzo sulla tabella,

accorcia sulla sirena di fine quarto 54-52.

La Lux non alza il piede dall’acceleratore, Scanzi si carica sulle proprie spalle il peso offensivo

degli ospiti e così, dopo un minuto e mezzo di quarto, il parziale è di 59-55.

Padova perde fluidità in fase offensiva e così coach De Nicolao, decide di parlarne con i suoi dopo

poco più di 3 minuti di quarto (59-55).

La gara aumenta d’intensità, Del Testa dalla media e Reale in penetrazione vanno a segno per i

teatini, un indemoniato Scanzi riporta Padova sul -3 a poco più di quattro minuti di gioco (63-60).

Al giro di boa dell’ultimo periodo, il solito stoico Tiberti rimette la Lux a 5 lunghezze di vantaggio

(65-60).

Scanzi subisce fallo, coach Aniello vede fischiarsi contro un tecnico per proteste e così, in un

amen, Padova si riporta sul -2 a 03:33 da fine contesa (65-63): lo stesso coach Aniello chiede

prontamente un minuto di sospensione.

Schiavon dalla lunetta rimette il match in parità ma una fiammata biancorossa concretizzata dalla

bomba di Suppi e dal contropiede di Ciribeni dopo la rubata di Cena, porta i teatini sul +5 a 01:59

da fine gara (70-65).

Scanzi dalla linea della carità è una sentenza, Antelli con un lob rimette il match sul filo

dell’equilibrio: a 57 secondi dal termine, è il turno di coach Aniello di chiedere timeout sul 70-69.

Suppi non realizza in penetrazione, Scanzi dalla media riporta gli ospiti in avanti a 27 secondi dal

termine della contesa (70-71). Ciribeni dalla lunetta fa 1/2, portando il match all’overtime: al

quarantesimo, il parziale è di 71-71.

Il supplementare si apre con uno show balistico di Suppi: canestro in penetrazione, bomba da

distanza poderale e, grazie anche ai liberi di Cena, la Lux si porta sul +7 dopo poco più di un

minuto di mini tempo (78-71).

Molinaro va a segno dalla lunetta ma commette successivamente la sua quinta penalità: coach De

Nicolao chiama timeout a 03:34 dal termine (78-73).

Suppi in lunetta fa 1/2, Cena realizza dalla lunga distanza ma Guevarra dalla mattonella pesante

dimostra che Padova è ancora in partita (82-76 a 02:43 dal termine).

La Virtus prova a rientrare con il tiro dalla lunga distanza ma gli sforzi della compagine ospite non

vengono premiati, con la Lux aumenta il gap nel finale di gara: sulla sirena finale, il tabellone recita

90-79.

Lux Chieti Basket 1974 – Virtus Padova 90-79 (13-19; 32-33; 54-52; 71-71)

Lux Chieti Basket 1974: Cena 12, Tiberti 18, Suppi 20, Berra 3, Ciribeni 14, Gelormini NE,

Febbo NE, Reale 2, Maggio 11, Del Testa 5, Masciopinto NE, Paesano 5.

Virtus Padova: Osellieri 3, Molinaro 8, Schiavon 7, Scanzi 25, Antelli 7, Cecchinato 7, Padovani

NE, Ferrari 19, Bianconi 0, Guevarra 3.

Uff. Stampa Lux Chieti Basket 1974