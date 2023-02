Serie B – Marco Laganà ne fa 40, ma Piombino supera comunque la Gema Montecatini

La partita si presentava sotto i peggiori auspici, Azzaro assente, Tiberti e Pedroni rientrati agli allenamenti solo venerdì, dopo una settimana con l’influenza. A complicare le cose, un inizio partita in cui gli assoli di Laganà mettono in crisi la difesa gialloblu, l’ex Firenze segnerà 18 punti nel primo quarto portando i suoi sul più 7 al primo riposo, sul 23 a 30. Piove sul bagnato, quando, nei primi minuti del secondo quarto, Venucci deve lasciare il campo, per un colpo alla testa, il play denuncia problemi alla vista e subito viene portato all’ospedale per accertamenti. Ancora una volta però Piombino riesce a trovare energie nei momenti più negativi e con Alibegovic dalla lunetta, Bianchi dopo rimbalzo offensivo e Pedroni da fuori torna in parità. Montecatini però con Molteni si riporta sul più 5, ma Bianchi fa esplodere il Palatenda con un and one su tiro da tre punti e successivamente un Pedroni, probabilmente responsabilizzato dall’assenza di Venucci, ruba palla e appoggia al vetro il sorpasso Golfo al minuto 16, 36 a 35. L’inerzia della gara passa da quel momento nelle mani del Golfo, Piccone con un piazzato e Pedroni, implacabile dalla lunetta, portano il vantaggio a più 5 ed è proprio il bimbo di Piombino a segnare il finale di quarto, con ancora un 4 su 4 ai liberi e la bomba del più 9 a un minuto dalla fine del quarto. Ma la premiata ditta Laganà/Savoldelli, nel minuto finale accorcia per il meno 5, 49 a 44. Nel terzo Montecatini torna subito a meno uno, ma un fallo di Duranti, che poi subisce anche il tecnico per proteste, manda Bianchi in lunetta, per un 4 su 4 che riporta i gialloblu a più 6. Nel finale di quarto si infiamma Piccone e con due suoi centri e una bomba di Mazzantini, Piombino vola sul più 12, ma Montecatini si affida come quasi sempre a Laganà che in un amen, riporta i suoi a meno 3. A rendere più pingue il vantaggio dei piombinesi, a fine primo quarto, arriva la bomba ignorante di Bianchi, per il 71 a 65 all’ultimo riposo. Ad inizio quarto finale un tre più uno di Piccone sembra la stoccata decisiva, ma Laganà Savoldelli e la bomba dell’ex Moteni, riportano i rossoblu a meno 3, a metà quarto. Tiberti getta acqua sul fuoco acceso dalla GEMA, con una bomba, ma Di Pizzo, con un due più uno mantiene gli ospiti a distanza aggancio. Ultimi minuti palpitanti, con Pedroni che su assist di Tiberti, fa canestro e fallo per il più 6 e il tiratore che non ti aspetti, Marengo fa di nuovo il meno 3. Poi è ancora Molteni da tre che prova a fare un dispetto al suo ex pubblico, rispondendo al più 5 di Piccone e Di Pizzo a rispondere al canestro da sotto di Tiberti, per il meno 2 a 7 secondi dalla fine. Timeout Cagnazzo e sulla rimessa palla a Piccone, fallo sistematico e l’abruzzese mette il 2 più 2 decisivo dalla lunetta, per il tripudio di un pubblico che è stato davvero il sesto uomo in campo. Buona la prima per Alibegovic e vittoria meritatissima, per una squadra che, usando il titolo di una canzone, si potrebbe definire una “meravigliosa creatura”!!!

di Stefanini Stefano

Solbat Piombino – Gema Montecatini 93-89 (23-30, 26-14, 22-21, 22-24)

Solbat Piombino: Fabrizio Piccone 23 (4/5, 3/5), Edoardo Pedroni 19 (2/2, 2/7), Edoardo Tiberti 16 (5/9, 1/3), Camillo Bianchi 14 (1/2, 2/5), Denis Alibegovic 11 (1/5, 1/5), Mattia Venucci 5 (1/3, 1/2), Dario Mazzantini 3 (0/0, 1/2), Tommaso Tintori 2 (1/3, 0/1), Francesco Rossato 0 (0/0, 0/0), Jacopo Biagetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 33 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Edoardo Tiberti 11) – Assist: 14 (Fabrizio Piccone 5)

Gema Montecatini: Marco Lagana 40 (11/18, 3/10), Nicola Savoldelli 16 (3/4, 3/5), Marco Di pizzo 15 (7/10, 0/0), Luca Digno 7 (2/3, 1/2), Tommaso Molteni 6 (1/6, 1/4), Fernando luis Marengo 3 (0/1, 1/3), Bruno giuseppe Duranti 2 (1/2, 0/4), Luca Infante 0 (0/2, 0/0), Christian Ghiarè 0 (0/0, 0/0), Federico Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Neri 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cellerini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 32 10 + 22 (Marco Di pizzo 11) – Assist: 11 (Nicola Savoldelli 5)