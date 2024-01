Serie B – Mastroianni decisivo, Piacenza supera Caserta

Diciassettesima giornata ed ultima d’andata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Per la Bakery Basket Piacenza impegno casalingo contro Caserta. I biancorossi inaugurano la gara con il canestro di Wiltshire al primo tentativo. Nonostante ciò, il gioco non decolla. Per quanto la difesa dei padroni di casa riesca a limitare gli avversari, l’attacco non è cinico abbastanza. Al 4’ gli ospiti propendono per il timeout, che scuote però i biancorossi che piazzano il parziale che vale il 12-2. La tripla di Wiltshire permette alla Bakery di raggiungere anche il +11 al 6’, ma la seconda parte della frazione iniziale sorride a Caserta. Sulla falsariga del quarto precedente, gli ospiti ricuciono lo svantaggio fino al 25-26 del 13’. Maglietti scippa la palla e riporta in vantaggio Piacenza, che poi grazie al canestro di Mastroianni e alla tripla di Wiltshire si porta sul 32-28. Caserta reagisce ancora una volta e trova il pari 37 che costringe coach Salvemini al timeout. Minuto di sospensione che è un toccasana per i biancorossi, visto che Maglietti recupera un altro pallone e offre a Mastroianni che schiaccia, aprendo il parziale biancorosso di 5-0. Gli ospiti non mollano però, e con la tripla sulla sirena si portano sul -1 all’intervallo.

La ripresa viene inaugurata da 5 punti in fila di Mastroianni, ma Caserta resta lì e ritorna fino al -1. Piacenza prova però a dare un’altra spallata alla gara, con i liberi di Besedic e 7 punti filati di Wiltshire che al 25’ fissano il punteggio sul 58-50. A questo punto gli ospiti chiamano timeout e si rianimano con un parziale di 4-0, prima che Criconia, Wiltshire e Soviero timbrino il tabellino dalla lunetta. Besedic segna dall’arco allo striscione dell’ultimo minuto del terzo periodo, ed è +8 Bakery. Ci vogliono più di 2’ per vedere il primo canestro dal campo dell’ultimo periodo di Piacenza, con il tap in di Manenti, che poi segna col passaggio baseball di Criconia. E quando appoggia al vetro altri due punti Mastroianni, è 72-63 al 34’ con timeout richiesto da Caserta. Soviero segna come un ariete in penetrazione, mentre Criconia capitalizza con un 3/3 dalla lunetta il tecnico e l’espulsione di Vitale. Anche Besedic è preciso dalla linea della carità, mentre Soviero fissa il parziale sull’81-69 a poco più di 3’ dal termine. La tripla di Criconia sa tanto di sentenza, e a quel punto s’inizia anche a pensare alla differenza punti.

Bakery Piacenza-Paperdì Caserta 92-85

Parziali: 21-14; 44-43; 65-57.

Piacenza: Soviero 9, Besedic 13, Criconia 15, Mastroianni 22, Wiltshire 18, Manenti 6, Maglietti 9, Barattieri ne, Civetta ne, El Agbani, Molinari ne, Alberici ne. All. Salvemini.

Caserta: Sergio 5, Alibegovic 16, Mehmedoviq 3, Lucas 16, Hadzic 16, Butorac 19, Vitale 3, Pagano, Mastroianni 2, Paci 5. All. Dell’Imperio.

Arbitri: Lorenzo De Ascentiis di Cremona e Claudia Ferrara di Ferrara.

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza