Serie B – Matelica, aggregati gli under Brugnola e Fianchini alla prima squadra

La Vigor Basket Matelica è lieta di annunciare che il roster della prima squadra sarà completato da due ragazzi provenienti dal settore giovanile biancorosso: Simone Brugnola e Leonardo Fianchini.

Brugnola, play-guardia classe 2003, è matelicese doc. Cresciuto nel vivaio vigorino, nella passata stagione si è diviso tra Under 19 e Serie D, facendo vedere ottime cose con entrambe le formazioni: ha viaggiato a 7,5 punti di media al suo esordio tra i senior, con un high da 31 punti firmato nella sfida contro Grottammare.

Fianchini, guardia classe 2004, è invece originario di Castelraimondo ma è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Vigor. Nella passata stagione ha vestito anche lui la canotta della nostra Under 19, ma ha anche già assaggiato l’ambiente della prima squadra, essendo stato aggregato per tutta la scorsa annata alla formazione di coach Cecchini e togliendosi lo sfizio di esordire in Serie C Gold.

Entrambi ritroveranno come compagno di squadra Gabriele Mentonelli, con il quale hanno vinto il titolo regionale Under 15 nel 2018.

Il loro ruolo sarà importante soprattutto negli allenamenti della nuova Halley e conferma l’attenzione che la società e lo staff tecnico prestano allo sviluppo dei nuovi talenti coltivati dalla “cantera” guidata dal responsabile tecnico Andrea Pecchia.

Ufficio stampa Vigor Basket Matelica