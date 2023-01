Serie B – Matelica, nota sulle condizioni di Samuele Polselli

La Vigor Basket Matelica comunica che, a seguito degli esami effettuati dopo un colpo fortuito subito in allenamento, Samuele Polselli ha riportato un forte trauma contusivo alla spalla sinistra, con ispessimento dei legamenti gleno-omerali e successivo interessamento della cuffia dei rotatori e del tendine del capo lungo del bicipite omerale.



Le tempistiche per un suo ritorno in campo non sono state ancora definite: le sue condizioni verranno rivalutate tra 20 giorni con ulteriori esami. Le condizioni dell’atleta, cui va un grande in bocca al lupo da parte di tutta la compagine societaria, sono monitorate costantemente dallo staff medico biancorosso.



Ufficio stampa Vigor Basket Matelica