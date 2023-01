By

Il Giudice sportivo ha omologato la partita Halley Matelica-Pallacanestro Firenze, non disputata domenica scorsa per la rinuncia da parte della squadra ospite, con il risultato di 20-0 in favore dei biancorossi.

La Vigor aggiunge così due punti in classifica, salendo a quota 4 al pari di Empoli e Cervia.

Ufficio stampa Vigor Basket Matelica