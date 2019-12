Serie B – Matera è un rullo compressore: espugnata Avellino e ottava vittoria di fila

L’Olimpia Basket Matera espugna anche Avellino, centra l’ottava vittoria consecutiva, conquista la seconda piazza in classifica e si regala un felice Natale. L’ultimo impegno del 2019 ha visto i ragazzi di coach Agostino Origlio imporsi sul quintetto irpino 74-66, dopo una gara difficile ed in rimonta, con strappo decisivo impresso nell’ultimo tempo di gioco. “Con tutta onestà avevo chiesto alla squadra durante la settimana di pensare più al risultato che alla qualità della vittoria. Questo – ammette coach Origlio – per una serie di aspetti che stanno condizionando questo nostro scorcio di stagione, a partire dal fatto di giocare in trasferta, per di più contro una squadra che ha bisogno necessariamente di vincere più partite possibile per uscire da una situazione di classifica difficile e senza pressioni. E prima di una sosta di campionato e in una situazione complicata per noi dal punto di vista fisico, che da alcune settimane ci vede gestire acciacchi più o meno gravi (ad Avellino era assente Buono), non è assolutamente facile. In campo, potevamo giocare meglio in entrambi i lati del campo, nella prima parte abbiamo concesso ai nostri avversari molti punti facili ed in attacco ci siamo fermati. Nella seconda parte, alzando il ritmo in difesa, siamo riusciti a scrollarci di dosso cattivi pensieri e con una ritrovata fiducia abbiamo fatto nostra una partita che sicuramente sul piano del gioco non abbiamo intrapreso in modo adeguato. Merito comunque alla squadra che ha saputo soffrire e portare a casa l’ottava vittoria consecutiva e sopratutto il più quattro in media inglese che vale il secondo posto”.

Il gruppo biancazzurro si gode il meritato riposo in occasione delle festività, prima di sferrare l’assalto alla capolista Palestrina nel primo impegno del 2020, valido come ultima giornata del girone di andata. “Adesso ci tuffiamo in questa pausa contenti di quello che abbiamo costruito in questi due mesi, con la consapevolezza che come squadra dobbiamo continuare a lavorare per migliorare aspetti che in questa seconda parte di stagione si rileveranno fondamentali. Per me – evidenzia il tecnico biancazzurro – era la cinquantesima panchina con l’Olimpia fra campionato e playoff, con un bilancio che mi soddisfa, ma non mi accontenta di sicuro (34 vittorie e 16 sconfitte sule 50, 32 vittorie e 12 sconfitte considerando solo le regolar season). A nome personale e portavoce di tutto lo staff tecnico e della squadra auguro a tutti i nostri tifosi un buon Natale, ringraziando tutti i nostri dirigenti e il Cda per il loro sostegno”.

Uff. stampa Olimpia Basket Matera