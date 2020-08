Serie B – Matera, si candida a sindaco il presidente dell’Olimpia Rocco Sassone

Rocco Luigi Sassone, un “rappresentante della societa’ civile” scelto dalla Lega e sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia, e’ il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni comunali di Matera. Lo ha annunciato il commissario per la Basilicata della Lega, Roberto Marti, nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato dirigenti regionali e territoriali dei partiti del centrodestra. Sassone, ingegnere risk manager, e’ il presidente della Olimpia Basket (serie B maschile). ”Provero’ -ha detto Sassone – ad attivare sfide per la citta’ con condivisione ed entusiasmo di visione ampie e con pragmatismo. Penso a una Matera moderna, e dinamica. Aperta e inclusiva e con un territorio dove si creino le condizioni per sviluppare idee e investimenti”. Marti ha evidenziato che “potevamo scegliere un candidato di bandiera, ma abbiamo preferito, in maniera unitaria, un rappresentante della societa’ civile che puo’ governare e bene Matera”.