Serie B – Matrone è implacabile, Salerno supera Legnano al fotofinish

Prima trasferta lunga per Legnano che va a Salerno per l’ottava giornata di andata contro una squadra insidiosa, in cerca di punti per scalata in classifica.

La partenza è piuttosto equilibrata, con i Knights a segnare canestri ed avere intensità con Raivio e Sacchettini, mentre sono Matrone e Kekovic a tenere in scia la Lars.

Dopo che Arnaldo mette il 9-4, Legnano piazza uno 0-11 con Sacchettini, Marino e Raivio che da il primo strappo della gara e che permette alla SAE Scientifica di mettere il muso avanti.

Sono poi sempre loro a segnare i punti dell’allungo fino al 17-30 della fine del primo quarto.

Legnano mantiene il vantaggio in doppia cifra fino al 15’ quando i Knights sono avanti per 28-39.

Poi è Salerno a fare la partita con il solito Matrone e Cucco che mette il tiro da 3 del 39-41.

La sveglia suona forte per i Knights che negli ultimi possessi si destano e sono chirurgici con Marino e Raivio per il 39-46 dell’intervallo.

Alla ripresa Casini segna subito e la tripla di Raivio porta Legnano ancora in doppia cifra di vantaggio sul 41-51, ma sarà l’ultimo vantaggio importante dei biancorossi.

Arnaldo mette 6 punti in fila, anche se sono Kekovic e Steselis a pareggiare la gara sul 56-56: da qui in avanti i vantaggi saranno minimi per entrambe le squadre.

Il pareggio, sul 63-63 in questo caso, sarà anche il risultato sul tabellone al 30’ minuto.

L’inizio dell’ultimo quarto non vede mai un vantaggio, per Salerno o Legnano, superiore al possesso pieno e sarà così fino al 39’ quando un tiro libero di Matrone porta Salerno sul 79-75.

Sempre la sua intraprendenza e un bonus arrivato molto in fretta gli permettono di segnare anche i liberi del 81-75

Legnano ci prova fino in fondo e la tripla di Raivio riaccende la speranza sul 81-78.

Matrone, che tanto ha fatto, rischia di calciare il classico ‘secchio del latte’, perdendo un pallone fondamentale che Raivio trasforma nei liberi del 81-80.

Nell’ultimo possesso della gara Spinelli perde il pallone, ma il tiro di Marino è sfortunato e Legnano subisce l’ennesima beffa della stagione.

Una partita giocata bene a tratti per Legnano, che fatica a conservare i grandi vantaggi che spesso riesce a costruire.

Una nuova occasione persa dopo quelle con Montecatini e Brianza Basket, per poter vedere la classica dall’alto e non boccheggiare intorno alla metà.

Da lunedì una settimana piena per preparare la gara contro la Pielle Livorno che si giocherà lunedì 13/11 alle 20.30 al PalaBorsani.

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO – SAE SCIENTIFICA LEGNANO 81-80 (17-30, 22-16, 24-17, 18-17)

Lars Virtus Arechi Salerno: Ferdinando Matrone 25 (3/4, 2/2), Andrea Arnaldo 15 (3/3, 3/6), Lazar Kekovic 14 (7/10, 0/0), Mantvydas Staselis 13 (3/6, 2/2), Francesco Spinelli 6 (1/3, 0/1), Mattia Acunzo 3 (0/3, 1/5), Marco Cucco 3 (0/1, 1/4), Gabriele Spizzichini 2 (1/1, 0/1), Emanuele Lucadamo 0 (0/0, 0/0), Saverio Renzullo 0 (0/0, 0/0), Mario Alfano 0 (0/0, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 24 3 + 21 (Ferdinando Matrone 12) – Assist: 19 (Marco Cucco 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 28 (7/9, 4/4), Tommaso Marino 13 (1/4, 3/9), Michael Sacchettini 12 (6/10, 0/0), Marco Planezio 8 (1/2, 2/4), Juan Marcos Casini 7 (2/2, 1/4), Enrico Maria Gobbato 4 (2/4, 0/4), Andrea Sipala 4 (1/1, 0/0), Alberto Fragonara 2 (1/1, 0/1), Maurizio Ghigo 2 (1/1, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 6 – Rimbalzi: 21 3 + 18 (Tommaso Marino, Michael Sacchettini 4) – Assist: 15 (Tommaso Marino 7)

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights