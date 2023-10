Serie B – Mei nel finale trascina Caserta al successo contro Salerno

La Paperdì Caserta porta a casa la prima vittoria stagionale al suo debutto interno sul parquet del Pala Jacazzi di Aversa contro la Virtus Arechi Salerno. I bianconeri hanno condotto per gran parte della partita pur mostrandosi altamente discontniua contro una squadra che in termini di fisicità ha concesso non poco. Trascinatori della squadra di coach Luise sono stati il veterano Mei e il neo acquisto Moffa.

LA CRONACA – Le prime battute del match sono molto confuse su entrambi i lati del campo. Raffaele Romano apre le marcature di un match che fatica a decollare. In questa fase la Paperdì, pur giocando una pallacanestro decisamente non eccelsa, riesce a mantenere un seppur minimo margine di vantaggio grazie al notevole vantaggio in termini di fisicità di cui gode rispetto a una Salerno falcidiata dalle assenze. Sul finale di primo quarto Mei è protagonista del primo piccolo tentativo di fuga dei bianconeri che chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio per 16-9.

In avvio di secondo quarto la Virtus Arechi entra in campo con tutt’altro atteggiamento e con Spizzichini e soprattutto Spinelli si avvicina fino al -3 sul 18-15. Caserta reagisce affidandosi ad alcune giocate estemporanee di Hadzic ma Salerno resta attaccata alla partita per meriti suoi ma, soprattutto, per demeriti degli avversari che propongono un gioco monotono e assolutamente inefficace da dietro l’arco. Nel finale di quarto la Juve prova a dare una sterzata al match grazie alla tripla di capitan Biagio Sergio e il gioco da tre punti concretizzato da Moffa che portano il punteggio sul 35-27 in favore della Paperdì. La panchina ospite prova a interrompere l’inerzia del match con un timeout ma al rientro in campo è di nuovo Sergio dall’arco a punire gli avversari e portare i suoi in doppia cifra di vantaggio sul 38-27. All’intervallo lungo Caserta conduce per 38-29.

L’avvio di secondo tempo è praticamente tutto di marca bianconera: infatti, Caserta, trova finalmente un gioco fluido e vario che le consente di trovare il massimo vantaggio sul 48-33. Salerno, ovviamente, non resta a guardare e reagisce con un relativamente rapido parziale di 9-0 che riapre totalmente il match e costringe la panchina casertana all’immediato timeout sul 48-42. Al rientro in campo l’inerzia del match non cambia e Cucco e Capacotta dall’arco regalano il definitivo sorpasso alla Virtus Arechi sul 49-48. Nel finale di quarto la Juve, complice anche un fallo tecnico sanzionato ad Acunzo, riesce a riprendersi la testa del match anche se all’ultimo mini intervallo c’è solamente un punto a dividere le due formazioni in campo sul 52-51.

Mei e Moffa sono i principali protagonisti del nuovo strappo che Caserta prova a realizzare a inizio quarto periodo di gioco ma, come avvenuto nel corso di praticamente tutta la partita, la luce si spegne molto presto e Acunzo e compagni hanno gioco abbastanza facile nel riagganciare gli avversari a quota 43. Il finale di partita ha un solo ed unico protagonista vale a dire Nicola Mei che con tutta la sua esperienza e la sua qualità si carica sulle spalle la squadra nel momento critico della sfida. Uno dei momenti decisivi arriva quando manca circa un minuto e mezzo alla sirena finale e Mei subisce un fallo sul tiro da tre punti seguito da un fallo tecnico fischiato ai danni di Salerno. Il numero 17 bianconero fa 3/4 dalla lunetta e di fatto chiude i giochi dall’altro lato del campo subendo un decisivo sfondamento. Il risultato finale è di 76-67 in favore della Paperdì Caserta.

PAPERDÌ CASERTA 76–67 LARS VIRTUS ARECHI SALERNO (16-9; 38-29; 52-51)