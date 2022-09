Serie B Memorial Mattighello – La Rucker Sanve batte Orzinuovi in finale

Buone indicazioni dal gruppo bianconero che “nasconde” le assenze di Perin e Gatti mandando quattro giocatori in doppia cifra.

Orzinuovi parte meglio arrivando anche a +7 ma la Rucker riesce a chiudere sotto di 2 grazie alla precisione dalla lunetta e alla prima tripla firmata Matteo Nicoli.

Procacci e Leonzio mettono tre triple consecutive e Orzinuovi vola sul 30-11 prima di subire il controbreak dei bianconeri spinti dai canestri di Sanguinetti, Nicoli ed Hadzic per il -1. Cinque punti filati di Trapani consentono ai lombardi di chiudere avanti 37-32 all’intervallo.

Come contro Padova, il terzo quarto è il migliore giocato dal team di Mian: Sanguinetti ispira e segna mettendosi in proprio, ben supportato da Baldini e Gobbato, mentre Sackey e Vedovato difendono e prendono rimbalzi. Il parziale di 24-15 porta la Rucker avanti 56-52.

Quando la Rucker vola grazie a Sanguinetti e Vedovato sul 70-62 sembra finita ma Orzinuovi con tre tiri dai 6.75 rimette tutto in discussione (70-67). Baldini segna il canestro del +5 a 48” dal termine, Procacci realizza da 3 ma sul doppio errore da sotto di Gasparin a gioire e vincere il Memorial Mattighello è la Rucker.



RUCKER – Orzinuovi 72-70

(19-21; 32-37; 56-52)



RUCKER: Vedovato 12, Abramo NE, Sackey 5, Sanguinetti 18, Guazzotti NE, Nicoli 11, Hadzic 6, Baldini 11, Colombo, Gobbato 9, Perin NE. All. Mian

Orzinuovi: Procacci 11, Carnevale 9, Da Campo 5, Trapani 13, Leonzio 8, Gasparin 8, Planezio 7, Agbamu 4, Ponziani, Alessandrini 14, Trebeschi NE. All. Calvani

Foto Incastro

Ufficio stampa RUCKER