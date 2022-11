Serie B -Mennella sulla sirena, la Geko espugna Monopoli

Torna al successo la Geko Sant’Antimo, che espugna il campo di Monopoli con una prodezza sulla sirena di Marco Mennella e porta a casa due punti fondamentali alla vigilia di un tour de force che la vedrà giocare le prossime 3 partite in 7 giorni. Con Maggio out, 4 in doppia cifra per Gandini, compreso un Gloria da 10 punti 13 rimbalzi.



LA PARTITA – Con Roby Maggio rimasto a casa per recuperare un infortunio alla spalla, e capitan Cantone ancora alle prese con gli strascichi dei problemi alla schiena che lo avevano escluso dal derby di Caserta, coach Gandini lascia a Montanari le chiavi del suo quintetto e il giovane playmaker lo ripaga sin dalla palla a due. Partono bene lui e la sua Geko che dopo 5’ è già avanti di 9 (4-13) e che poi allunga ancora sfruttando l’ottimo impatto dell’esordiente Gloria, che segna 6 punti di fila per il 7-20 dell’8’. Monopoli prova a reagire a cavallo del primo intervallo e con i primi canestri di Ballabio rientra a -5 al 14’ (28-33), ma Sant’Antimo risponde con carattere, controlla i tabelloni e prima della pausa lunga vola a +12 (30-42) con un’azione da 3 punti di Montanari. Quando si riprende, la White Wise fa subito 5-0 per chiarire che la partita è ancora tutta da giocare, Sgobba risponde con una tripla importante ma i pugliesi sono carichi e al 24’ Gandini è costretto al time out sul 39-45. La risposta ospite arriva subito, e Sgobba, Gloria e Mennella riportano il margine esterno in doppia cifra (40-51 al 27’). Qui però i campani si fermano, perdono banalmente un paio di possessi e Monopoli torna sotto con le triple di Cusenza e Moretti, che valgono il 49-51 del 29’.

La Geko vacilla, sul ribaltamento di fronte arriva ancora un fallo in attacco e così al 30’ a dividere le due squadre c’è un solo punticino, frutto di un terzo parziale da 20-9 con i viaggianti a secco negli ultimi 3 minuti. Il sorpasso pugliese arriva sul primo attacco del 4’ periodo, poi finalmente Quarisa sblocca i suoi in semigancio (53-53) ma ormai è un’altra partita: al 34’ due triple di Bastone e Ingrosso portano i locali sul +4 (61-57), Mennella risponde con un’azione da 3 punti fondamentale e poi è Sgobba a ribaltare nuovamente il risultato (61-62) con poco più di 4 minuti da giocare. A 2’ è ancora parità a quota 65, la sblocca Mennella con una conclusione da 6 metri, poi la White Wise perde palle sull’asse Ballabio-Ragusa ma Sant’Antimo non riesce ad approfittarne e così tocca tornare a difendere il +2 (65-67). Negli ultimi 50” succede veramente di tutto, Monopoli commette infrazione di 24”, la Geko sbaglia tutto sulla rimessa successiva e così a 7” Ballabio può impattare a quota 67. Time out, quando si riparte Cantone si prende il tiro della vittoria, lo sbaglia, ma a rimbalzo arriva Mennella che infila un tap in pesantissimo.



IL DOPOGARA DI COACH GANDINI – “Nel primo tempo abbiamo fatto la partita che volevamo, attaccando bene sia contro la zona che contro la uomo, e siamo stati bravi in difesa a limitare i loro tiratori. Poi quando abbiamo iniziato a sbagliare qualche tiro ci siamo disuniti anche in difesa, è un errore che facciamo spesso e che anche stasera poteva costarci carissimo. Dobbiamo essere più cinici quando riusciamo a conquistare vantaggi importanti. Molto buono l’esordio di Mirko Gloria che ci ha dato profondità, è un’arma in più che abbiamo e dobbiamo ora lavorare per usarla al meglio visto che è stato con noi solo una settimana”.



WHITE WISE MONOPOLI 67

GEKO SANT’ANTIMO 69

(15-23, 30-42; 50-51)

MONOPOLI: Ballabio 13, Ingrosso 9, Bastone 11, Da Rin 2, Ragusa 4; Tartamella 6, Moretti 10, Annese 2, Cusenza 10. N.e.: Bellantuono, Diomede. All.: Salvemini.

GEKO: Montanari 10, Mennella 20, Scali 3, Sgobba 17, Quarisa 4; Cantone 2, Cannavina 3, Gloria 10. N.e.: Sabatino e Coralic. All.: Gandini.

ARBITRI: Bianchi e Moratti.

NOTE – tiri liberi: Monopoli 5/14, Geko 12/15. Uscito per cinque falli Ingrosso.

UFF.STAMPA GEKO SANT’ANTIMO