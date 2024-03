Serie B – Mestre dilaga contro Ozzano

ALAVEGA, TRIVIGNANO – Si chiude già nel primo quarto la gara a Mestre, contro la Gemini, per i New Flying Balls: al Palavega termina 93-65.

Coach Conti opta per uno starting five composto da Bechi in tacca bassa, con Abega, Cortese, Bastone e Filippini.

È sempre davanti la Gemini, praticamente, nel primo quarto: la tripla di Abega – al terzo tentativo di squadra – permette ai biancorossi di mettere la testa avanti sul 3-2, salvo poi subire un parziale di 9-0 che conferma la forza veneta. I ragazzi di Conti provano a ripondere con Filippini e Bastone, maproprio il campanello d’allarme fa riaccelerare la squadra di Ciocca, che con il massimo vantaggio di +12 (25-13) conclude il primo quarto. Soffre troppo sotto canestro, dal punto di vista dei rimbalzi, Ozzano, con una distanza di sei palloni recuperati, oltre all’1/6 da tre.

Non cambia il copione nel secondo quarto, Mestre piazza un parziale di 6-0 fino al canestro di Bastone che prova a risvegliare i suoi: Pellicano non è dello stesso avviso, le sue due triple consecutive sono pesanti per il prosieguo della gara (37-17). I veneti chiudono già la disputa prima dell’intervallo sul +30 (55-25), con gli emiliani che non hanno difficoltà ad andare al tiro – 27 i tentativi da due – ma subiscono troppo dall’arco: ben 11/18 la precisione della Gemini.

Continua in salita, in casa Ozzano, il terzo quarto a risultato ormai compromesso: Bastone e Filippini confermano la continuità avuta nelle ultime uscite, ma è chiaramente troppo poco per pensare di poter competere con Mestre.

Top scorer: Aromando, 16 punti

TABELLINO

Gemini Mestre vs Logimatic Group Ozzano 93-65 (25-13; 55-25)

Gemini Mestre: Smajlagic 12, Bocconcelli 9, Mazzucchelli 13, Pellicano 8, Perin 6, Lenti 8, Caversazio 11, Sebastianelli 8, Zampieri n.e., Bizzotto 2, Aromando 16. Coach: Ciocca

Logimatic Group Ozzano: Myers 4, Bechi 3, Bastone 15, Zambianchi 4, Martini 1, Terzi, Filippini 11, Cortese 4, Balducci 8, Piazza 8, Abega 7, Zanasi. Coach: Conti

Arbitri: Roberti e Morra

Note: 1Q 25-13; 2Q 30-12; 3Q 23-17; 4Q 15-23

UFF.STAMPA LOGIMATIC OZZANO