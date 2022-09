Serie B – Mestre vince il test contro Padova

UBP PETRARCA PADOVA 64

GEMINI MESTRE 77

UBP PETRARCA: Bianconi 8, Maran 4, Morgillo 16, Turel 23, Basile 11, Bombardieri 2, Staula, Vinciguerra, Bolpin, Pauro. All.: Volpato.

GEMINI MESTRE: Conti 24, Pellicano 10, Mazzucchelli 7, Di Meco 10, Sebastianelli 4, Bortolin 14, Caversazio 8. Sequani, Musco. All.: Ciocca.

NOTE: parziali 16-21, 37-47, 50-58. Quarti da 12 minuti.

La Gemini supera il Petrarca Padova nell’ultima amichevole prima di una gara ufficiale – sabato prossimo alle ore 20.30 arriva al PalaVega Monfalcone per il primo turno di Supercoppa, chi vince prosegue il proprio cammino nella competizione – e supera il team dell’ex coach Fabio Volpato al termine di una gara piacevole dove la Gemini ha potuto sviluppare quanto provato in questo precampionato.

Mestre è scesa in campo ancora senza l’acciaccato Rossi – rientro dopo metà settembre – mentre il Petrarca ha dovuto fare a meno degli indisponibili Coppo e Borsetto che hanno privato Volpato di due elementi importanti per Padova sotto canestro. “Ho visto anche oggi una squadra propositiva che ha voglia di giocare e difendere come avevo già visto nel test contro Cremona di sabato scorso – spiega coach Cesare Ciocca – sotto questo aspetto sono molto soddisfatto perché il gruppo dimostra voglia di sacrificarsi e di mettersi a disposizione. Dovendo scegliere l’aspetto dove dobbiamo crescere di più riguarda sicuramente il fondamentale dei passaggi, quando siamo stati messi sotto pressione abbiamo sciupato qualche possesso di troppo e su questo c’è da lavorare. È comunque normale perché abbiamo scelto di costruire una squadra composta da diversi giovani con molti margini di miglioramento ma sulla quale bisogna lavorare forte in palestra”.

Dovendo dire a che punto si trova la squadra in percentuale?

“Non mi sento di poter dare una quota precisa, sono incoraggiato dal fatto che nei primi 40 minuti di amichevole la partita sarebbe finita con soli 53 punti realizzati da Padova contro i nostri 63, segno che c’è voglia di difendere e di lavorare di gruppo, d’altra parte però sono anche consapevole che dobbiamo lavorare meglio per assimilare gli schemi che lentamente stiamo introducendo, nel complesso comunque le sensazioni sono positive”.

A fine partita ha parlato anche coach Fabio Volpato, tecnico dei padroni di casa che ha lasciato un ottimo ricordo a Mestre.

“È stata un’amichevole proficua per entrambe le formazioni, noi abbiamo dovuto giocare privi di due elementi importanti come Coppo e Borsetto ma in ogni caso ho visto una squadra disposta a impegnarsi e di tenere testa ad una formazione attrezzata come Mestre. “Come hai visto la Gemini? “Ciocca ha già trasmesso la sua filosofia di gioco alla squadra, segno che lui sa lavorare bene e anche che il gruppo che ha a disposizione si è messo nell’ottica di seguirlo, ci sono molte individualità di valore e quindi Mestre appare una squadra che può fare bene nel prossimo campionato”.

Avete deciso di fare quarti da 12 minuti. “Anziché fare il classico quinto tempo delle amichevoli abbiamo scelto di allungare i quarti, lo abbiamo fatto per permettere a tutti di stare più tempo sul parquet, un’occasione per noi e per la Gemini di conoscere meglio i nostri giocatori e poter capire meglio su cosa lavorare prossimamente”.

