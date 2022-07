Serie B – Michael Puto è il preparatore della Luciana Mosconi Ancona

La Luciana Mosconi Ancona comunica che l’incarico di preparatore fisico per la stagione 2022/2023 è stato affidato dal tecnico Michael Puto al quale quindi spetterà forgiare i muscoli della squadra di Piero Coen a partire dal 17 agosto, giorno in cui inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B.

Classe 1989, nato a San Daniele del Friuli e cresciuto a Udine, dopo una carriera da giocatore spesa nelle minors locali muove i primi passi come preparatore fisico nella squadra del posto prima di trasferirsi nel 2018 alla Stella Azzurra Roma dove cura la preparazione delle squadre giovanili maschili e femminili di Eccellenza. La stagione è a dir poco importante con Puto che contribuisce alla conquista degli scudetti Under 15, nella Finale Nazionale di Roseto vinta dai nerostellati che avevano in squadra anche Matteo Spagnolo, e Under 16, nell’atto conclusivo giocato a Taranto, battendo in entrambi i casi Bassano. La Stella e Puto mancano per poco il triplete con il 2°posto Under 18 nella Finale di Milano tutta romana persa contro HSC. Parallelamente è anche assistente preparatore nel Roseto Sharks in A2 che arriva fino al 1°turno di playoff. Lascia Roma nell’estate del 2019 per trasferirsi all’Oxygen Bassano dove rimane fino all’ultima stagione svolgendo la mansione di Responsabile dell’Area Fisica e preparatore delle formazioni di Eccellenza Under 18, 16, 15 e della prima squadra di Serie C Gold.

Puto arriva ora ad Ancona dove oltre ad essere il preparatore della Luciana Mosconi in Serie B si occuperà anche della cura fisica dei gruppi giovanili di Eccellenza del CAB Stamura.