Serie B – Molfetta chiude il girone di andata con una vittoria a Catanzaro

Si chiude con una vittoria il girone di andata della Pavimaro Pallacanestro Molfetta che, sul

parquet del Pala Giovino di Catanzaro, conquista la seconda vittoria consecutiva in trasferta ma

perde per infortunio Fabrizio De Ninno per un problema alla caviglia dopo soli trentotto secondi di

gioco.

Coach Carolillo inizia la partita con: Dell’Uomo, Gambarota, De Ninno, Bini e Visentin; Coach

Formato risponde con Cucco, Battaglia, Moretti, Morciano e Tchintcharauli; partono subito bene i

biancorossi guidati dai canestri di Visentin e Gambarota (5-15), ma i padroni di casa reagiscono

con Cucco e Battaglia e il canestro di Petronella sulla sirena fissa il punteggio sul 22-21.

Nel secondo periodo la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, Catanzaro prova ad allungare con

Moretti (37-33), ma Molfetta risponde colpo su colpo con Mazic e Visentin e chiude il primo

tempo avanti 39-42.

A inizio terzo periodo i biancorossi provano a piazzare l’allungo decisivo con Bini, Gambarota e

Visentin, costringendo Coach Formato a chiamare time-out (41-52), al rientro in campo i padroni

di casa tornano in partita con i canestri di Cucco e le due squadre vanno all’ultimo mini riposo sul

punteggio di 56-58.

Negli ultimi dieci minuti si continua punto a punto, Serino regala il più sei ai suoi ( 58-64), ma

Catanzaro non molla e con Battaglia e Morciano torna a un possesso di distanza, ma nel momento

decisivo due triple di Bini chiudono virtualmente il match regalando i due punti alla Pavimaro

Pallacanestro Molfetta, il punteggio alla sirena finale è 76-80

Con questa vittoria i biancorossi salgono a quota sei punti e consolidano la quinta posizione in

classifica, prossimo impegno per i biancorossi domenica alle ore 18.00 al Pala Poli contro la Talos

Basket Ruvo.

Mastria Catanzaro: Cucco 19, Battaglia 16, Moretti 12, Gaetano 10, Petronella 7, Mjilianic 4,

Tchintcharauli 3, Scianaro 3, Morciano 2, Procopio, Tomasello, Mastria. Coach Formato.

Pavimaro Molfetta: Visentin 24, Bini 21, Gambarota 12, Dell’Uomo 9, Serino 9,Calisi 3, Mazic 2, De

Ninno, Azzollini, Totagiancaspro. Coach Carolillo.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta