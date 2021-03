Serie B – Molfetta chiude la prima fase con un successo su Catanzaro

Nell’ultima giornata della regular season la Pavimaro Pallacanestro Molfetta batte tra le mura

amiche del Pala Poli, la Mastria Catanzaro con il punteggio di 84-69, al termine di una partita

condotta dai biancorossi per tutti i quaranta minuti con un leggero calo solo nel terzo periodo di

gioco.

Coach Carolillo inizia la partita con: Dell’Uomo, Mazic, Gambarota, Bini e Visentin; Coach Tunno

risponde con: Procopio, Cucco, Moretti, Tomcic e Gaetano; dopo un iniziale vantaggio di 0-5 per

gli ospiti, la Pavimaro Pallacanestro Molfetta allunga subito nel punteggio con le triple di

Gambarota, Mazic e Dell’Uomo e i due giochi consecutivi da tre punti di un ritrovato Bini (23-8),

Catanzaro ci prova con le triple di Cucco e Morciano ma i biancorossi prima con Calisi poi con De

Ninno sulla sirena fissano il punteggio sul 28-19 alla fine del primo quarto.

Nel secondo periodo Visentin e Calisi permettono ai padroni di casa di allungare ancora nel

punteggio ( 38-25), Catanzaro ci prova con Morciano ma sul finire di quarto Mazic e Gambarota

mandano le due squadre all’intervallo lungo sul 48-37.

A inizio terzo quarto Molfetta cala di intensità in difesa e la formazione di Coach Tunno ne

approfitta per rientrare in partita con Battaglia e Moretti (48-46), ma i padroni di casa riprendono

subito il controllo del match con i canestri di Bini e la tripla di De Ninno ( 62-49), e con la tripla di

Mazic le due squadre vanno all’ultimo mini riposo sul 66-52.

Negli ultimi dieci minuti la formazione di Coach Carolillo fa fatica a segnare, Catanzaro torna fino al

meno otto con Gaetano (66-58), ma la Pavimaro Molfetta allunga nuovamente nel punteggio con

la tripla di Calisi e il canestro di Gambarota (73-60), gli ospiti ci provano ma i biancorossi

controllano l’incontro, il finale al Pala Poli è 84-69.

La Pavimaro Molfetta chiude la regular season con una convincente vittoria al Pala Poli, i

biancorossi con questi due punti salgono a quota 12 in classifica; ora una settimana di riposo per la

formazione di Coach Carolillo prima di tornare in campo per la fase ad orologio Sabato 20 Marzo

sul campo della Luiss Roma.

Pavimaro Molfetta: Bini 18, Mazic 17, Gambarota 17, Visentin 12, Calisi 10, Dell’Uomo 5, De Ninno

5, Serino, Azzollini, Mezzina, Caniglia, Sasso. Coach Carolillo.

Mastria Catanzaro: Battaglia 13, Morciano 13, Tomcic 12, Moretti 11,Gaetano 8, Cucco 6, Mastria

3, Tchintcharauli, Procopio 1, Mastria, Miljanic. Coach Tunno.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta