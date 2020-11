Serie B – Molfetta sfiora l’impresa ma ad avere la meglio è Ruvo

Inizia con una sconfitta il campionato di Serie B della Pavimaro Pallacanestro Molfetta, che nella prima giornata del Girone D2 viene sconfitta dalla Talos Basket Ruvo con il punteggio di 78-75, al

termine di una bella partita decisa nei secondi finali e ben giocata dalla formazione biancorossa. Coach Carolillo inizia la partita con: Dell’Uomo, De Ninno, Gambarota, Bini e Visentin; Coach

Patella risponde con: Basile, Cantagalli, Markovic, Dincic e De Leone; partenza convinta dei padroni di casa con due triple di Dincic e i canestri di Cantagalli ma i biancorossi rispondono subito

con Dell’Uomo e Visentin e il primo quarto si chiude sul 19-17 per Ruvo. A inizio secondo quarto Molfetta fa fatica a segnare, la formazione di Coach Patella ne approfitta per allungare nel punteggio con Ippedico e Cantagalli, raggiungendo il massimo vantaggio di serata sul 30-19, ma arriva la pronta reazione degli ospiti con Bini si rifanno sotto (34-29), prima della

tripla di Markovic che chiude il primo tempo sul 40-32. Nel secondo tempo parte meglio la Pavimaro Molfetta che con Gambarota e De Ninno torna fino al meno quattro (42-38), la partita prosegue sul filo dell’equilibrio ai canestri di Dincic e Razic da una parte rispondono dell’Uomo e Gambarota dall’altra con le due squadre che vanno all’ultimo mini riposo sul 59-54.

Negli ultimi dieci minuti sale in cattedra Matteo Bini che con due triple consecutive porta i biancorossi avanti (59-60), in un quarto periodo di sorpassi e controsorpassi si arriva al finale

punto a punto (69-69), Cantagalli e De Leone portano sul più tre Ruvo ma i biancorossi non mollano con il solito Bini e nel finale Cantagalli regala il più tre ai padroni di casa prima che i tiri di

Bini e Visentin, per portare la partita ai supplementari, si spengano sul ferro, il finale al PalaColombo è 78-75 per Ruvo.

Buona prestazione per la Pavimaro Pallacanestro Molfetta a cui è mancata solo un po’ di lucidità nel finale per poter conquistare la vittoria, prossimo impegno per i biancorossi domenica alle ore

18.00 al Pala Poli contro Reggio Calabria.

Talos Basket Ruvo: Cantagalli 22, Dincic 17, Ippedico 13, Razic 8, De Leone 6, Markovic 5, Ochoa 5,

Basile 2, Kekovic, Paulinus, Simon, Poli. Coach Patella.

Pavimaro Pallacanestro Molfetta: Bini 25, Dell’Uomo 15, Visentin 13, Gambarota 11, De Ninno 7,

Calisi 4, Serino, Azzollini, Totagiancaspro, Caniglia, Sasso, Kodra. Coach Carolillo.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta