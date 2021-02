Serie B – Molfetta torna al successo contro Monopoli

Torna al successo la Pavimaro Pallacanestro Molfetta che, tra le mura amiche del Pala Poli batte l’Action Now Monopoli con il punteggio di 78-69, al termine di una partita ben giocata e condotta dai biancorossi per quasi tutti i quaranta minuti.

Coach Carolillo inizia la partita con: Dell’Uomo, Mazic, Gambarota, Bini e Visentin; Coach Millina risponde con: Paparella, Laquintana, Benedusi, Bruno e Botteghi; avvio di partita favorevole a Molfetta che con i canestri di Bini e Visentin allunga subito sul 20-8, prima del gioco da tre punti di Torresi che fissa il punteggio al termine del primo quarto sul 23-13.

Nel secondo quarto Monopoli prova a tornare in partita con Annese e Laquintana (23-17), ma Mazic e Serino rispondo dall’altra parte e la tripla di Dell’Uomo permette ai biancorossi di andare all’intervallo lungo avanti 38-27.

Nel terzo periodo di gioco Monopoli parte bene guidata da quattro triple in fila di Torresi che permettono agli ospiti di trovare il primo e unico vantaggio della serata sul 42-43, dopo il time-out chiamato da Coach Carolillo, Molfetta torna a difendere con intensità e in attacco Mazic con due triple fissa il punteggio all’ultimo mini riposo sul 55-45.

Negli ultimi dieci minuti Dell’Uomo prima e Calisi poi portano Molfetta sul più quindici (62-47), Monopoli ci prova con Paparella e Botteghi ma Mazic e Serino costringono Coach Millina a chiamare time-out (69-51), gli ospiti provano a riaprire la partita ma la Pavimaro Molfetta è in controllo del match e la tripla di Serino a meno di un minuto dalla fine chiude definitivamente la contesa, il finale al Pala Poli è 78-69 per i biancorossi.

Importantissima vittoria per la Pavimaro Molfetta che sale a quota dieci punti in classifica e allunga sulle inseguitrici Reggio Calabria e Catanzaro, prossimo impegno per i biancorossi domenica alle ore 18.00 al Pala Dolmen contro i Lions Bisceglie, nella penultima giornata della prima fase.

Pavimaro Pallacanestro Molfetta: Dell’Uomo 19, Mazic 14, Serino 14, Visentin 10, Calisi 10, Bini 8, Gambarota 3, Azzollini, De Ninno, Camiglia, Kodra, Mezzina. Coach Carolillo.

Action Now Monopoli: Torresi 17, Paparella 16, Botteghi 11, Annese 8, Benedusi 7, Laquintana 6, Stepanovic 4, Bruno, Formica, Laquintana, Yusuf. Coach Millina.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta