Serie B – Molfetta torna al successo e passa a Monopoli

Inizia con una vittoria il 2021 della Pavimaro Pallacanestro Molfetta che, nella quinta giornata del girone di andata, vince sul parquet dell’Action Now Monopoli con il punteggio di 75-80, al termine di una partita equilibrata e decisa da una buona prestazione dei biancorossi nella seconda metà di gara.

Coach Carolillo inizia la partita con: Dell’Uomo, De Ninno, Gambarota, Bini e Visentin; Coach Millina risponde con: Paparella, Torresi, Laquintana, Stepanovic e Botteghi; avvio di partita favorevole ai biancorossi che con Gambarota e De Ninno si portano in vantaggio sul 4-10, ma i padroni di casa con i canestri di Laquintana e Torresi pareggiano a quota 16, punteggio con cui si chiude il primo quarto.

Nel secondo periodo la partita procede sul filo dell’equilibrio, ma i padroni di casa allungano nel punteggio, raggiungendo il massimo vantaggio di serata sul 36-27 con le triple di Torresi e Paparella, ma i biancorossi non ci stanno e sul finire di quarto accorciano con la tripla di Dell’Uomo e il canestro di Visentin e le due squadre vanno all’intervallo lungo sul 39-36.

A inizio secondo tempo la formazione monopolitana prova ancora ad allungare nel punteggio e con il canestro di Stepanovic si porta sul 52-45, ma i biancorossi non ci stanno e reagiscono con le triple di Bini e la schiacciata di De Ninno che chiudono il terzo quarto sul punteggio di 55-53.

Negli ultimi dieci minuti la Pavimaro Molfetta torna in vantaggio con Bini e Visentin (55-61), dall’altra parte ci provano dalla distanza Botteghi e Laquintana ma Gambarota permette ai biancorossi di raggiungere il più sette sul 58-65, Monopoli ci prova anche allungando la difesa ma i biancorossi dalla lunetta sono quasi infallibili e conquistano la vittoria con il punteggio di 75-80.

Primo successo in trasferta per la Pavimaro Pallacanestro Molfetta che sale a quota quattro punti in classifica, tra pochi giorni si torna in campo al Pala Poli contro i Lions Bisceglie, domenica alle ore 20.00 al Pala Poli.

Action Now Monopoli: Torresi 9, G.Laquintana 19, Botteghi 5, Annese 10, Paparella 15, M. Laquintana 4, Formica 3, Stepanovic 10, Dimola, Bellantuono, Notarangelo. Coach Millina.

Pavimaro Pallacanestro Molfetta: Visentin 16, Gambarota 21, Calisi 2, Bini 19, Mazic 1, Dell’Uomo 7, De Ninno 14, Azzollini, Serino, Mezzina. Coach Carolillo.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta