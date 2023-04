Serie B – Monfalcone cade sul campo della Rucker

Leadership e tanta sostanza per il play bianconero (16 punti con 2/4 da 2, 3/4 da 3 e 7 assist), seguito a ruota dal lungo bianconero. Ottimo l’esordio di Gatti. Domenica ultima partita della regular season a Padova contro il Guerriero.

Contro Monfalcone non è mai una partita qualunque. Lo dice la storia recente, vuoi per la vicinanza geografica vuoi per una serie di fattori indefinibili che rendono certi confronti speciali.

Ad aggiungere carne al fuoco, ieri c’era l’importanza per entrambe dei due punti in palio. Per l’ambiente bianconero anche molto altro: un momento atteso come pochi e legato al debutto con la maglia numero 21 di Nicolò Gatti.

Un video di benvenuto sul maxischermo, applausi e pelle d’oca che sono continuati fino all’annuncio del suo nome tra i 5 del quintetto base.

Poi l’inizio del match e, dopo 5 minuti, un recupero difensivo, l’assist di Sanguinetti per il primo canestro. Rotto il ghiaccio e allentata la tensione, le stats fotografano perfettamente l’importanza del suo ritorno: 26 minuti in campo, percentuali al tiro ovviamente non eccelse dopo ben 238 giorni senza basket giocato, ma un paio di dati chiarissimi: plus/minus di 21 e 7 rimbalzi. Ed un terzo dato che non compare ma che è palese, con lui in campo la Rucker ha un’arma tecnica, tattica e psicologica di grande impatto.

Dopo l’equilibrio del primo quarto, la Rucker piazza un 10-0, Rezzano ricuce mentre Palermo è in gas con 3 assist e dopo l’intervallo diventa un fattore anche con due triple consecutive che valgono il +15, poi è un continuo break e contro break: sul 69-65, Dieng e Sanguinetti da 3 sigillano una vittoria importantissima per la formazione di coach Mian.

RUCKER – MONFALCONE 78-69

(20-19; 45-38; 59-52)

RUCKER: Vedovato 2, Sackey, Sanguinetti 14, Nicoli 13, Dieng 15, Durante NE, Palermo 16, Hadzic 7, Baldini 7, Gatti 4, Colombo NE. All. Mian

MONFALCONE: Coronica 4, Mazic 7, Bacchin 12, Maiola NE, Soncin NE, Cestaro, Prandin 22, Arrighini NE, Marson, Bellato 3, Medizza 7, Rezzano 14. All. Praticò

Arbitri: Parisi e De Giorgio

