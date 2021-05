Nella ventiduesima e ultima giornata di Serie B Old Wild West, Fabriano intraprende la lunga trasferta di Monfalcone per andare ad assicurarsi il primo posto nel girone C, mentre ad aspettarla c’è una compagine agguerrita e alla ricerca della salvezza diretta (senza passare per il playout).

È un inizio sublime per la Ristopro: Casagrande manda a segno una bomba, ma i biancoblu rispondono immediatamente con le triple di Papa e Paolin toccando subito quota dieci punti; i cartai non intendono fermarsi e continuano a martellare la retina avversaria con Cassar e Radonjic. Il risultato al termine del primo quarto è un roboante 12-28.

Questa volta, invece, il parziale lo subisce la Janus, che non riesce a più a trovare la via del canestro e concede alla Pontoni una rimonta troppo facile, con Murabito particolarmente caldo e protagonista di diverse realizzazioni. Sulla bomba di Schina i padroni di casa impattano il match, ma Fabriano chiude il secondo periodo in vantaggio, 44-47.

Al rientro sul parquet, gli ospiti vanno spegnendosi piano piano, le sette partite in due settimane si fanno sentire sulle gambe dei biancoblu e la Falconstar non se lo lascia ripetere un’altra volta: Casagrande mette la solita firma, Gulini risponde dall’altro lato, ma il punteggio dopo 30’ è di 59-55.

Nell’ultima frazione la Ristopro subisce un parziale troppo duro per quanto visto durante la partita (25-7), Monfalcone allunga subito, cancellando qualsiasi speranza dei ragazzi di coach Pansa e andandosi a guadagnare la salvezza diretta. Fabriano perde, ma rimane al primo posto e andrà a giocare il primo turno di Play-off domenica 16 Maggio: Sant’Antimo sarà l’avversario dei biancoblu.

Pontoni Falconstar Monfalcone – Ristopro Fabriano 84-62 (12-28, 32-19, 15-8, 25-7)

Pontoni Falconstar Monfalcone: Giulio Casagrande 18 (4/10, 3/6), Marco Murabito 18 (3/5, 4/6), Matteo Schina 13 (3/7, 2/3), Devil Medizza 10 (5/6, 0/0), Alessandro Scutiero 6 (0/3, 2/2), Andrea Schina 5 (1/2, 1/1), Marko Milisavljevic 3 (0/2, 1/2), Riccardo Tossut 3 (0/0, 1/1), Luca Bonetta 2 (1/2, 0/3), Marco Bacchin 2 (1/4, 0/0), Giulio Candotto 2 (0/0, 0/1), Simone Macaro 2 (1/2, 0/0)

Ristopro Fabriano: Kurt Cassar 16 (6/6, 0/1), Todor Radonjic 13 (2/4, 2/4), Gianmarco Gulini 9 (0/1, 2/3), Santiago Boffelli 8 (3/5, 0/1), Francesco Paolin 6 (1/5, 1/2), Francesco Papa 4 (0/2, 1/2), Jona Di giuliomaria 3 (0/0, 1/3), Andrea Scanzi 3 (0/3, 1/1), Daniele Merletto 0 (0/3, 0/2), Marco Caloia 0 (0/2, 0/0)

Giacomo Marini Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano