Serie B – Monologo Herons Montecatini contro Casale

By

Rotazioni accorciate per Coach Cristelli (Negri e Staffieri assenti per infortuni muscolari) in questo match tra Fabo Herons Montecatini e Junior Casale. I casalesi mantengono la striscia negativa delle ultime partite e vengono sconfitti 97-42.

Primo quarto con gli Herons subito travolgenti e una Junior che parte bene per poi spegnersi già da metà quarto; per Casale il canestro sembra un miraggio mentre Montecatini fa fuoco e fiamme dalla lunga distanza e chiude il primo quarto sul 35-10.

La Fabo riparte da dove aveva lasciato e i tiri della JC continuano a fermarsi sul ferro: Riva dalla lunetta sblocca il punteggio, ma i padroni di casa non hanno intenzione di arrestare la marcia e continuano ad andare a segno. Casale prova uno scatto d’orgoglio con qualche buona difesa e la tripla di Apuzzo ma i padroni di casa non se lo fanno ripetere due volte e stringono ulteriormente le maglie difensive andando all’intervallo sul 55-15.

Nel terzo periodo Riva da sotto le plance muove ripetutamente la retina ma gli Herons continuano ad andare a tutto gas; la JC tira, se possibile, ancora di più i remi in barca mentre gli avversari chiudono sul 76-30.

Gli ultimi 10’ sono interamente di garbage time con Casale che prova almeno a salvare la faccia: termina 97-42.

FABO HERONS MONTECATINI – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 97-42 (35-10; 55-15; 76-30)

FABO MONTECATINI: Bechi 12, Giannini 11, Chiera 17, Torrigiani 6, Natali 9, Arrigoni 4, Lorenzetti 12, Giancarli 4, Dell’Uomo 19, Nnabuife, Lorenzi 3, Cei NE. All. Barsotti

JUNIOR CASALE: Riva 13, Jovanovic, De Ros 4, Kamar 3, Geraci 2, Avonto, Staffieri NE, Apuzzo 8, Raiteri 2, Ciocca, Negri NE, Saladini 10. All. Cristelli

Ufficio Stampa

Junior Casale Monferrato