Serie B – Monologo Real Sebastiani Rieti contro Piacenza

La Sebastiani vince anche con la Bakery Piacenza e si porta a quota 36 punti in classifica. Gara equilibrata nei primi due quarti, nel secondo tempo Rieti dilaga e scappa via. Prestazione di squadra in una partita non tecnicamente bellissima. Buone prestazioni da parte del solito Chinellato (13 punti), Ceparano (11 pti) e Contento (10 a referto). Si sblocca Pagani che ne mette 11 arrotondati da un’ottima prestazioni fatta di rimbalzi, assist e stoppate. Prossimo appuntamento per la RSR domenica 26 febbraio ad Ancona.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La gara si apre con i 4 punti di Chinellato e il canestro di Coltro, 4-2. Chinellato ne segna altri 4, one man show del #16, 8-2. Al match si iscrive un giocatore diverso per la RSR, Marco Contento con il canestro da sotto, 10-2. Two & one di Pagani, 13-2. Passoni smuove il punteggio per Piacenza con un 1/2 ai liberi. Lo segue Cecchetti ma Contento spegne subito i bollenti spiriti piacentini con un’altra bomba, 16-5. Coltro e Passoni, il primo da du, il secondo da tre, 16-10. Pagani, finta di tiro e appoggio semplice, 18-10. Bel canestro di Cecchetti dalla media, 18-12. Angelucci non perfetto dalla lunetta, Piccin lo punisce da tre, 21-13. Altro 1/2 di Piacenza, questa volta con Korsunov, 21-14. Ceparano invece dai 5.8 non sbaglia, 23-14. Termina così il primo quarto.

Seconda frazione aperta dall’1/2 di Paesano e la bomba di Korsunov, 24-17. Coltro imbocca Angelucci che deve solo finalizzare, 24-19. Piacenza ne segna due, Paesano risponde, 26-21. Angelucci avvicina Piacenza a -2 con la tripla, 26-24. il #6 Biancorosso fa 1/2 dai 5.8 e la Bakery è a -1. Contento con il 50% dalla linea della carità, Cecchetti con il gancio, gara in parità sul 27-27. Altro 1/2, sta volta di Piccin, Piacenza passa avanti ma Paesano la rimanda dietro, 30-29. La tripla di Piccin rimette un po’ di distanza tra le due squadre, 33-29. Gli emiliani con un altro 1/2 ai liberi si portano ad un possesso di distanza, 33-30. Il primo tempo si conclude con il tentativo di Buzzer beater di Bushati che fallisce.

SECONDO TEMPO

Korsunov da due Piazza da tre, si apre così il terzo quarto, 36-32. Due liberi di Pagani e il canestro di Coltro, Rieti ancora avanti di 4. Il capitano in palleggio arresto e tiro, 40-34. Chinellato torna a segnare e la Sebastiani va sul +8. I due liberi di Bushati riportano la Real ad un vantaggio in doppia cifra, 44-34. I liberi accompagnano la gara sul 47-34, la RSR cerca l’allungo. Cecchetti segna da sotto, 47-36. Si chiude la terza frazione.

Cecchetti prova a suonare la carica all’alba del quarto quarto, 47-38. Pagani preciso dalla linea della carità, 49-38. 1/2 di Coltro, Bushati inventa per Ceparano, 51-39. Venuto spara da tre, 51-42. Two & one del “Cepa”, sbaglia il libero ma Pagani raccoglie il rimbalzo e realizza, 55-42. Due triple, una per parte, 58-45. Contento ruba palla e riparte in contropiede, 60-45. Piazza per Paesano, il #8 lotta e segna altri due punti, 62-45. Bomba del +20 di Ceparano, 65-45. Passoni segna in contropiede il -18. Chinellato risponde, 67-47. Contento penetra ed è +22.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs BAKERY PIACENZA 71-52 (parziali: 23-14; 10-16; 14-6; 24-16).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo, Paesano 9, Contento 10, Piccin 7, Chinellato 13, Mazzotti, Piazza 8, Nuhanovic, Ceparano 11, Pagani 11, Frattoni, Bushati 2.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

BAKERY PIACENZA: Alessandrini, Passoni 11, Angelucci 13, Korsunov 8, El Agbani, Balestra, Carone, Venuto 3, Berra, Cecchetti 10, Coltro 7.Coach: Marco Del Re

ARBITRI: Paglialunga di Fabriano (AN) e Lanciotti di Porto San Giorgio (FM)

Area Comunicazione RSR