Serie B – Monopoli cade anche nel match casalingo contro Nardò e resta fanalino di coda

Non riesce a coach Millina e alla sua squadra il colpaccio contro la Frata Nardò, che si impone alla Melvin

per 71-59. Partita in equilibrio in tutti i quarti, con gli ospiti abili e bravi a portarsi in vantaggio nella fase

cruciale dell’lincontro. La rosa a disposizione di coach Battistini ha fatto la differenza anche con le rotazioni,

nonostante i giocatori di casa non abbiano mai mollato. Ottima la difesa, contro una delle squadre più forti

del girone e con giocatori di enorme qualità sia per attaccare il canestro, sia per tirare a ridosso della

lunetta. Rivedibile la fase offensiva, con alcuni errori determinanti per l'esito finale dell'incontro.

L'EPC Action Now Monopoli ora è attesa da due impegni ravvicinati di una certa caratura: mercoledì, alle

19:00, ci sarà il recupero della seconda giornata contro Lions Bisceglie, seconda forza del campionato,

mentre domenica 24 arriverà la capolista Cus Ionico Taranto, imbattuta e a punteggio pieno.

TABELLINO

EPC Action Now Monopoli – Frata Nardò 59-71 (15-20, 16-22, 10-10, 18-19)

EPC Action Now Monopoli: Laquintana G. 21 , Stepanovic 14, Paparella 13, Torresi 5, Botteghi 4, Annese 2,

Formica, Laquintana M., Rollo, Muolo, Bellantuono, Notarangelo. All. Millina

Frata Nardò: Petrucci 15, Coviello 14, Burini 13, Bjelic 11, Marcelo Dip 6, Fontana 6, Enihe 4, Bartolozzi 2,

Cepic, Jankovic, Tyrtyshnik, Cappelluti. All. Battistini