Serie B – Monopoli centra il secondo successo in fila contro la Viola

Importante affermazione dell’EPC Action Now Monopoli che raccoglie i frutti di una buona prestazione e centra la seconda vittoria consecutiva, la prima tra le mura amiche della “Melvin Jones”. Ottima la prestazione in fase difensiva dei giocatori di Millina, abili ad occupare le zone nevralgiche del campo e a concedere poche occasioni importanti sotto canestro. Buona la prova corale della squadra, che ha saputo gestire le risorse nervose per tutta la gara tenendo quasi sempre il pallino del gioco. 31 punti di Vanni Laquintana, miglior marcatore della sfida, e 11 punti per Lorenzo Bruno. 4 i punti raccolti dai monopolitani negli ultimi due incontri: buon trampolino di lancio in questo finale del girone D2, che si concluderà tra tre giornate. Successivamente, la squadra parteciperà alla fase 2 del torneo, incrociando le squadre del girone D1.

Il prossimo impegno vedrà l’EPC Action Now Monopoli in trasferta contro la Pavimaro Molfetta di coach Carolillo. Palla a due alle ore 18:00.

TABELLINO

EPC Action Now Monopoli: Torresi 5, Benedusi 4, Laquintana V. 31, Botteghi 2, Bruno 11, Paparella 5, Yusuf 2, Annese, Laquintana M., Formica. Coach Millina

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Genovese 12, Fall 4, Mascherpa 10, Barrile 6, Gobbato 14, Roveda, Romeo, Sebrek 6, Frascati, Prunotto, Centofanti. Coach Bolignano