Serie B – Monopoli centra il terzo successo stagionale ai danni di Ruvo

Riprende la corsa alla salvezza per l’EPC Action Now Monopoli che raccoglie il terzo successo in campionato e il secondo consecutivo in casa, tra le mura amiche della “Melvin Jones”. L’esordio in panchina del nuovo coach Antonio Paternoster è positivo e la squadra riesce a raccogliere il bottino pieno contro la Techoswitch Ruvo. 57-52 il punteggio finale per il team monopolitano che può continuare a sognare il mantenimento della categoria. Buona la prestazione della squadra, che ha condotto la gara per gran parte della sfida: in pochi momenti di difficoltà, prima Paparella poi Stepanovic hanno contribuito a mettere in archivio una vittoria fondamentale per l’obiettivo stagionale.

Per l’EPC Action Now Monopoli, la fase 1 si concluderà domenica 7 marzo con la trasferta di Nardò che, nelle ultime giornate, ha collezionato prestazioni importanti e vittorie di un certo livello. Successivamente, partirà la fase 2 del campionato di serie B, con una classifica unica tra i gironi D1 e D2: al momento, Avellino è ultima in classifica a quota 4 punti, EPC Action Now Monopoli e Mastria Sport Academy Catanzaro a 6 punti, Pallacanestro Viola Reggio Calabria e Virtus Pozzuoli a quota 8.

TABELLINO

EPC Action Now Monopoli: Mauro Torresi 13, Emiliano Paparella 11, Vanni Laquintana 11, Nicolò Benedusi 9, Arsenije Stepanovic 8, Matteo Botteghi 4, Michelangelo Laquintana 1, Lorenzo Bruno, Matteo Annese, Hamza Yusuf, Marco Formica. Allenatore: Paternoster

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Leonardo Ciribeni 14, Gianni Cantagalli 11, Nikola Markovic 7, Bozo Misolic 6, Nicolò Basile 4, Ignacio Ochoa 4, Lazar Kekovic 2, Obinna Simon 2, Matteo De leone 2, Edoardo Buffo, Giuseppe Ippedico, Joseph Paulinus. Allenatore: Ponticiello