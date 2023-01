Serie B – Monopoli supera Teramo ma esonera comunque coach Salvemini

Contro Teramo finisce 72-62. Al termine del match la società ha comunicato a Salvemini la decisione di esonerarlo dall’incarico. Caleprico: “Era necessaria una sterzata”. Nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore

Non è bastata la vittoria contro Teramo per salvare la panchina di Giorgio Salvemini. La decisione è stata comunicata al tecnico della White Wise Basket al termine del match contro Teramo, vinto per 72-62: un successo che consente ai monopolitani di riaprire la corsa ai play-off, distanti solo due punti. Il presidente Francesco Caleprico spiega le ragioni della decisione: «Intanto, mi preme ringraziare Giorgio Salvemini per la professionalità e la correttezza dimostrata in questi mesi. Quando si cambia allenatore non è mai bello, ma la decisione scaturisce dalla volontà di dare una sterzata in vista della fase calda della stagione. Contro Teramo– spiega Caleprico- abbiamo ottenuto una vittoria importantissima perché ci consente di riaprire il campionato e di tornare in piena lotta per i play-off, ma la nostra scelta è figlia di attente valutazioni maturate nel corso del tempo. Vogliamo a tutti i costi restare in B d’eccellenza: secondo il nostro parere, era comunque necessaria una sterzata. Il nome del prossimo allenatore sarà comunicato nelle prossime ore. Auguriamo a Giorgio Salvemini le migliori fortune per il proseguo della carriera», conclude Caleprico. Come sottolineato dal presidente, nella giornata di lunedì sarà comunicato il nuovo coach che già martedì dovrebbe dirigere il primo allenamento. Contro Teramo, è giunta una vittoria fondamentale. Partita non bellissima. Infarcita di errori da entrambe le parti e con percentuali molto basse, ma Monopoli ha sempre condotto il match. Soltanto nel finale, la formazione allenata da Gabrielli ha provato a rientrare in partita portandosi a -8, ma una tripla di Annese ha spento le velleità di rimonta della formazione abruzzese. Domenica prossima trasferta a Pozzuoli contro una squadra ancora a zero punti: il nuovo corso comincerà con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla zona play-off o, magari, di riagganciarla già domenica.

Il tabellino

White Wise Basket Monopoli – Teramo a Spicchi 2K20 72-62 (17-8, 20-11, 17-20, 18-23)

White Wise Basket Monopoli: Nicola Bastone 16 (6/10, 1/2), Riccardo Ballabio 12 (3/6, 0/2), Matteo Annese 12 (2/4, 2/5), Kevin Cusenza 9 (2/2, 1/2), Jacopo Ragusa 8 (4/13, 0/0), Federico Ingrosso 7 (2/5, 1/4), Gioele Moretti 5 (1/2, 1/2), Luciano Tartamella 3 (0/2, 1/4), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0), Pietro Da rin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 23 – Rimbalzi: 45 9 + 36 (Nicola Bastone, Jacopo Ragusa 9) – Assist: 9 (Riccardo Ballabio 3)

Teramo a Spicchi 2K20: Sebastiano Perin 15 (5/8, 1/7), Emidio Di donato 14 (1/1, 1/4), Federico Casoni 11 (0/1, 3/8), Giorgio Galipò 10 (1/2, 2/6), Lorenzo Calbini 6 (2/7, 0/6), Arcangelo Guastamacchia 3 (0/5, 0/0), Luigi Cianci 2 (1/4, 0/0), Alessandro Di febo 1 (0/1, 0/1), Alessandro Vigori 0 (0/4, 0/2), Mattia Sacchi 0 (0/0, 0/0), Stefano Ferri 0 (0/0, 0/0), Simone Mora 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 – Rimbalzi: 43 13 + 30 (Giorgio Galipò 9) – Assist: 9 (Giorgio Galipò 5)

UFF.STAMPA WISE MONOPOLI