Serie B – Montecatini, l’appello del presidente Cardelli alle istituzioni e agli imprenditori

Sono qui oggi a chiedere un aiuto da parte di tutti per portare avanti il nostro progetto di crescita. Ci siamo sforzati, in questi ultimi tempi in particolare, di creare un progetto che potesse far consolidare e crescere, con ambizione, la pallacanestro a Montecatini Terme. Si sono visti risultati apprezzabili, abbiamo fatto un salto di qualità che ritengo soddisfacente ma il percorso è ancora lungo.

Questo stava avvenendo grazie ad una riorganizzazione societaria attuata la scorsa estate e attraverso sempre maggiori investimenti nel settore giovanile, che consideriamo come linfa vitale nel nostro progetto di crescita.

Il sempre maggior interesse verso la nostra società e l’aumentare dei contatti con possibili nuovi partner ci stava facendo capire che la strada intrapresa fosse quella giusta. E che gli sforzi fossero apprezzati e riconosciuti.

Purtroppo proprio sul finire dell’anno quando questi contatti stavano evolvendo come ci attendevamo, la questione Covid ha di fatto bloccato tutto anzi alcuni dei nostri partner ancora non hanno potuto adempiere e ci hanno già informato che le cifre che ci venivano date quest’anno non potranno essere confermate per la stagione 2020/2021.

Per questo motivo oggi sono qui per chiedere un aiuto da parte di tutte le forze imprenditoriali, le istituzioni politiche ed economiche, oltre alle fondazioni e alle banche isituzionali della Valdinievole e non solo. Per far si che questo progetto che stava nascendo possa avere un futuro per il bene della pallacanestro locale. Con i presupposti che vi ho appena illustrato non c’è nessuna intenzione di mollare ma vorremmo la mano tesa degli imprenditori per darci la forza di potere avanti un progetto serio ed ambizioso, che sarebbe un peccato per tutti dover sospendere.

Il vostro Presidente

Giampiero Cardelli

FONTE: AREA COMUNICAZIONE MONTECATINITERME BASKETBALL SSDRL