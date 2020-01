Serie B – Montecatini vince il posticipo del girone A con Oleggio

C’era bisogno di una vittoria sporca, di quelle ottenuta con le unghie e con i denti. Ed è arrivata. Una prestazione non spettacolare, ma essenziale e lucida nelle battute decisive, ha consentito ai rossoblù di superare Oleggio (76-73) e di mettere tutti e due i piedi nella corsa salvezza. Adesso la salvezza diretta dista solo 4 punti, a due punti c’è il treno formato dalla stessa Oleggio, Borgosesia e Alessandria. E’ tutto aperto, basta crederci.

La vittoria termale ha il volto di Amedeo Tiberti, che sfodera una prova da 20 punti e 10 rimbalzi condita dalla stoppata decisiva su Giacomelli, quella che fa esplodere il Palaterme in un urlo di gioia. Nel primo tempo i piemontesi avevano giocato una gara brillante, intepretando al meglio l’importanza della posta in palio. Montecatini è nervosa, non riesce a giocare bene tre azioni di fila e soprattutto subisce troppo ai rimbalzi: 14-6 la differenza nel primo quarto. Nel secondo tempino la musica non cambia, coach Tonfoni fa partire dalla panchina l’acciaccato Iannilli ma anche il suo ingresso in campo cambia poco il tenore della gara. Occorre che i termali cambino spartito in difesa, e la musica cambia nel terzo quarto. La difesa inizia a chiudere le linee di passaggio, Oleggio non trova più le sicurezze del primo tempo nonostante un ottimo Testa. I piemontesi vanno a +7 ma subiscono la rimonta rossoblù guidata da Vita e Mercante, con Tiberti che è ancora un martello. Dopo la sfuriata di Grugnetti e Giacomelli, i rossoblù prendono in mano la partita alternando cose buone a errori grossolani. La zampata decisiva la piazza Tommei con l’unico canestro della sua partita, Mercante segna una tripla pesantissima e capitan Meini segna i 2 liberi della staffa.

MONTECATINI – Meini 5, Nicoli 5, Mercante 17, Zanini, Lepori ne, Cipriani 6, Vita 12, Tiberti 20, Tommei 2, Iannilli 9, Ghiarè ne. All.: Tonfoni.

OLEGGIO – Masella ne, Grugnetti 12, Maruca 3, Giacomelli 12, Benzoni 10, Garbarini, Pilotti 8, Somaschini 5, Bertocchi 4, Testa 19. All.: Remonti.

ARBITRI: Gallo e Bortolotto

PARZIALI: 16-18, 35-37, 57-55.

Uff stampa Montecatini terme basketball