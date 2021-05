A seguito dei tamponi rapidi effettuati nella mattinata di oggi, in casa della Sutor Basket Montegranaro, sono stati riscontrati sei casi di positività al Covid-19. La squadra è stata posta in quarantena preventiva e la società ha già attuato tutte le disposizioni previste dal protocollo sanitario. A questo punto è in forse lo svolgimento di gara 1 e gara 2 del playout salvezza programmate per domenica e martedì a Mestre, contro la Vega.

Uff. Stampa Sutor Basket Montegranaro S.S. D.R.L.