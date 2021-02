Serie B – Montegranaro ritrova il sorriso contro Teramo

Sutor Basket Montegranaro: Edraoui ne, Minoli 3, Riva 6, Torresi ne, Angellotti ne, Ciarpella F.

4, Gallizzi 11, Stanzani 2, Tibs 11, Cipriani 18, Romanò 2, Bonfiglio 18. All: Ciarpella M.

Rennova Teramo a Spicchi: Serroni 8, Wiltshire ne, Faragalli F. ne, Guilavogui, Faragalli C.,

Rossi 17, D’Andrea 6, Massotti ne, Esposito 3, Tiberti 14, Di Bonaventura 19, Molteni 4. All:

Salvemini.

Arbitri: Bernassola di Roma e coraggio di Sora (Frosinone).

Note. Parziali: 17-11, 43-27, 56-49. Tl: Sutor 18/26, Teramo 11/18. Tiri da 3 punti: Sutor 7/19,

Teramo 8/23. Rimbalzi: Sutor 33, Teramo 38.

MONTEGRANARO – La Sutor Basket Montegranaro è tornata alla vittoria battendo sul parquet

amico la Rennova Teramo a Spicchi per 75-71. La gara è stata equilibrata fino alla fine con i

gialloblù locali che l’hanno controllata bene nella prima parte, chiudendo al 20’ sul 43-27 e poi

hanno subito il ritorno degli abruzzesi che nel finale sono tornati a stretto contatto con i calzaturieri

a solo un possesso di ritardo. Quella vista è stata una Sutor dai due volti, bella pimpante e

aggressiva nel primo tempo, farraginosa e impaurita, oltre il lecito, nella seconda parte della gara

incapace di produrre la solita pallacanestro. Però, alla fine sono arrivati i due punti che fanno salire i

gialloblù in classifica a questa 10 punti con tre turni per chiudere la prima fase e con Teramo, che

nonostante l’impegno profuso nella seconda parte, ha incassato la sconfitta numero cinque

consecutiva.

Cronaca – Dopo un avvio tutto sommato equilibrato, 6-5 al 3’, la Sutor grazie ai canestri di

Cipriani riusciva a raggiungere il massimo vantaggio sul 17-9. Il primo periodo si chiudeva sul 17-

11. Nel secondo quarto i veregrensi continuavano a crivellare la retina avversaria con un Cipriani

molto ispirato. Cinque punti consecutivi di Bonfiglio regalano alla squadra di Marco Ciarpella il

massimo vantaggio, 28-17 al 14’. Più tardi, una tripla di Bonfiglio lancia ancora i calzaturieri al

nuovo massimo vantaggio, 33-19 al 16’. Teramo non riesce a trovare valide soluzioni da

contrapporre al gioco proposto dalla Sutor, Cipriani, Minoli e Bonfiglio continuano a colpire da

ogni posizione, 43-26 a 18” dalla sirena del primo tempo. Il primo tempo si chiude con un

eloquente più 16 in favore della compagine gialloblù, 43-27 e con 18 punti di Cipriani con 6/7 da

due punti, 2/2 da tre e con una valutazione di 18 dopo i primi venti minuti.

Al ritorno in campo Teramo inizia a difendere forte e man mano riesce a limare parte dello

svantaggio e con un parziale di 13-22 al 30’ riapre la partita, 56-49.

Gallizzi apre con una tripla l’ultima quarto per il 59-49. Teramo però ci crede e concede poco agli

attacchi della Sutor che non riesce a trovare con facilità il canestro. Il finale è tutto da raccontare

con Di Bonaventura che riporta i biancorossi a meno 4, al 38”, 65-61. Tibs ritrova la via del

canestro, ma Rossi da tre punti porta gli abruzzesi ad un solo possesso di ritardo, 67-64 a 1’30”

dalla sirena. Due tiri liberi di Gallizzi e un canestro di Tibs rilanciano la Sutor a più sette, 71-64 a

48” dalla sirena finale. Teramo perde palla in attacco, Gallizzi cerca il canestro per rimettere a posto

la differenza punti, ma sbaglia. Rossi punisce con una tripla, 71-68. Bonfiglio è glaciale dalla

lunetta così come Tiberti, 73-70. Il finale è vietato ai deboli di cuore, Tiberti va in lunetta realizza il

primo libero e sbaglia volutamente il secondo per cercare il rimbalzo del pareggio. Il rimbalzo

premia la Sutor, Teramo commette fallo su Bonfiglio che dalla lunetta chiude la partita per 75-71.

“Siamo contenti per la vittoria – ha detto al termine della partita il coach Marco Ciarpella – perché

questa con Teramo era per noi una partita molto importante. Quella andata in scena è stata una gara

dai due volti dove abbiamo mosso bene la palla nel primo tempo, attaccato con fiducia segnando

anche 43 punti. Il secondo tempo è stato l’opposto, la sfida si è imbruttita e con i contatti e la

fisicità della gara, era normale che Teramo provasse a rigirarla. Noi se non fosse stato per qualche

tiro libero e qualche palla persa nel finale, l’avremmo potuta vincere in maniera diversa. Ad un

minuto dalla fine c’era ancora, forse, la possibilità di giocare per la differenza canestri e per provare

a fare quello abbiamo rischiato di fare la frittata e perdere anche la partita. Ho visto qualche

passettino indietro a livello di ardore agonistico e di intensità rispetto ad altre partite, però sono

soddisfatto e ora torneremo in palestra pronti a preparare il prossimo match”.