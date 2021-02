Serie B – Montegranaro sfiora il colpo ma nel finale cede il passo a Civitanova

Rossella Virtus Civitanova – Sutor Basket Montegranaro 67-60

Rossella Virtus Civitanova: Montanari ne, Primitivo ne, Ciarapica ne, Cognigni, Andreani ne,

Felicioni 3, Vallasciani 8, Amoroso 12, Lusvarghi 6, Casagrande 17, Rocchi 17, Milani 7. All:

Mazzalupi.

Sutor Basket Montegranaro: Edraoui ne, Minoli 12, Riva 6, Torresi ne, Angellotti ne, Ciarpella 2

F., Gallizzi 18, Stanzani, Tibs, Cipriani12, Romanò 6, Bonfiglio 4. All: Ciarpella M.

Arbitri: Giambuzzi di Ortona (Ch) e De Ascentiis di Giulianova (Te).

Note. Parziali:22-16, 38-24, 50-35. Tl: Rossella 18/26, Sutor 11/18. Tiri da 3 punti: Rossella

7/19, Sutor 7/27. Rimbalzi: Rossella 46, Sutor 28.

CIVITANOVA – Una sconfitta in volata figlia di 3/4 di gara non incisivi e un ultimo periodo

giocato molto bene. La Sutor ha perso a Civitanova contro la Rossella per 67-60 è lo ha fatto non

riuscendo a proporre la sua solita pallacanestro, in attacco ha prodotto solo 35 punti nei primi tre

quarti e sotto i tabelloni ha pagato dazio con i padroni di casa che hanno raccattato ben 18 rimbalzi

in più. I gialloblù hanno subito la difesa asfissiante proposta dalla Rossella che ha mandato

inevitabilmente fuori giri anche l’attacco che non ha prodotto come in altre occasioni. Sono mancati

oltremodo anche i lunghi, Stanzani e Tibs non hanno prodotto nessun punto, Riva solo sei. La

squadra nel momento topico con un parziale di 11-23 era tornata a meno tre dagli avversari, peccato

i tiri liberi sbagliati da Gallizzi che sarebbero valsi il meno 1 con ancora 3’ da giocare.

Cronaca – Inizio molto equilibrato 4-4 dopo 3’10” con quattro punti messi a segno da Riva. La

Sutor opera il sorpasso prima con Gallizzi e poi con Cipriani, 10-12 al 6’. Il controparziale della

Rossella è di 5-0 per il 15-12 con una tripla di Casagrande. Nel finale di quarto Lusvarghi e

Felicioni firmano il massimo vantaggio per la Rossella, 22-14, due liberi di Bonfiglio fissano il

punteggio dopo 10’ sul 22-16.

Nel secondo periodo l’equilibrio per circa 5’ continua a regnare, 27-23 poi, la Sutor non accenna a

reagire al tentativo di fuga della Rossella, il parziale è devastante, 11-1 con le squadre che vanno al

riposo sul 38-24.

Al ritorno in campo il coach Marco Ciarpella cerca di apportare alcuni correttivi cercando di

coinvolgere anche i lunghi che però non riescono ad incidere. Lusvarghi porta la Rossella avanti di

17 punti, 45-28 al 26’, la Sutor si aggrappa a Cipriani e Gallizzi per rimanere in partita. A 30’ la

Rossella è avanti di 15 lunghezze, 50-35.

L’ultimo quarto si apre con due liberi realizzati da Casagrande poi, la Sutor si scuote e con una

tripla di Minoli al quale si aggiunge anche un tiro libero per fallo, la classica azione da quattro

punti, i gialloblù tornano in un amen a meno 6, 55-49 dopo 2’19”. Qui inizia un'altra partita,

Civitanova si aggrappa a Rocchi e alla sua conclusioni da tre punti, la Sutor si affida a Gallizzi che

con cinque punti consecutivi riporta i veregrensi a meno 5, 60-55 con più di tre minuti ancora da

giocare. Ancora il play sassarese a colpire dall’arco dei tre punti, 61-58 a 3’ dal termine con un

controparziale di 11-23. La Sutor è viva e in difesa recupera ancora palloni importanti, Gallizzi

attacca il ferro, il suo tiro esce di poco ma, ma si procura due tiri liberi con il cronometro che segna

1’38” al termine. Gallizzi purtroppo sbaglia entrambi i tentativi, dall’altra parte Rocchi infila una

tripla subendo anche fallo. Rocchi sbaglia il libero aggiuntivo, la Sutor non capitalizza in attacco,

Amoroso e Vallasciani segnano ancora, 67-58. L’ultimo canestro è timbrato da Cipriani per il 67-

60 che però non evita la sconfitta ai gialloblù che alla fine devono rimpiangere anche le 22 palle

perse.

“Per 30’ siamo stati irriconoscibili – ha detto al termine della partita il coach Marco Ciarpella – al

di là del fatto che ci possono essere partite dove non si riesce a fare canestro. Il punteggio finale è

stato basso però, noi abbiano concesso alla Rossella qualcosa di troppo facile subendo 38 punti nel

primo tempo. Penso che non sia tutto da buttare, nel finale abbiamo subito le caratteristiche

individuali di Civitanova dopo aver rimesso in piedi la partita, Nell’ultimo minuto ci è mancata la

lucidità necessaria forzando troppo le conclusioni e in difesa, abbiamo concesso a Rocchi due tiri

troppo facili. Credo che questa sia stata una sconfitta che ci servirà da lezione”.

L’Ufficio Stampa

Sutor Basket Montegranaro