Serie B – Montegranaro si arrende solo nella volata finale contro Roseto

Sutor Basket Montegranaro: Edraoui ne, Minoli 11, Riva 2, Torresi ne, Angellotti ne, Ciarpella F.

7, Gallizzi 21, Stanzani 6, Cipriani 16, Romanò 6, Bonfiglio 7. All: Ciarpella M.

Liofilchem Roseto: Pedicone ne, Valentini ne, Di Emidio 8, Cocciaretto, Sebastianelli 9, Palmucci

ne, Ruggiero 8, Pastore 9, Amoroso 23, Nikolic 13, Serafini 10, Lucarelli ne. All: Trullo.

Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Venturini di Lucca.

Note. Parziali: 14-18, 34-37, 54-52. Tl: Sutor 11/18, Roseto 13716. Tiri da 3 punti: Sutor 9/32,

Roseto 7/16. Rimbalzi: Sutor 27, Roseto 45.

MONTEGRANARO – Seconda sconfitta consecutiva per la Sutor Basket Montegranaro battuta in

volata dalla Liofilchem Roseto per 76-80. La partita è stata un condensato di emozioni con vantaggi

minimi da una parte e dall’altra risolta nel finale con una tripla di Di Emidio che ha sparigliato il

punteggio a favore degli abruzzesi che hanno trovato in Valerio Amoroso (23 punti per lui) un

giocatore in grado di togliere le castagne dal fuoco nei momenti topici della contesa. La Sutor ci ha

provato con il cuore e mostrando a tratti anche una buona pallacanestro. Tutto questo stavolta non è

stato sufficiente per arrivare alla vittoria però, la squadra gialloblù non ha affatto sfigurato ed è stata

punita solo dagli episodi.

Cronaca – La Sutor si presenta in campo senza il suo pivot Gianluca Tibs alle prese con un

infortunio ad un braccio, per Roseto, Lucarelli va in panchina per onor di firma a causa di un

problema che lo affligge da un po' di tempo. Dopo un avvio equilibrato, Roseto prova a scappare, 6-

15 dopo 7’. La Sutor però non è passiva e grazie a Romanò e a cinque punti consecutivi di Cipriani

al termine del primo periodo si rimette in scia, 14-18.

Nel secondo quarto, con un parziale di 13-4 chiuso da Minoli, la Sutor passa avanti sul 27-22 dopo

14’30”. Nikolic, Sebastianelli e Amoroso confezionano un controparziale di 0-8 per il 27-30 al 17’.

Francesco Ciarpella impatta con una tripla, Ruggerio prova a far scappare ancora Roseto, 32-36.

Stanzani nel finale fissa il punteggio al 20’ sul 34-37. Al ritorno in campo, la Sutor con un parziale

di 10-4 chiuso da Minoli rimette la testa avanti, 44-41 al 23’. I calzaturieri dimostrano in questa

frazione di poter condurre la partita e volano anche sul più 6, 52-46 al 26’. Roseto reagisce ancora

una volta e al 30’ il punteggio è di 54-52.

Nell’ultimo periodo le due squadre procedono a braccetto, sale d’intensità la partita di Valerio

Amoroso e di Nikolic, la Sutor però risponde sempre presente. Si arriva ad un finale punto a punto,

sul 72-74 Gallizzi realizza solo uno dei due tiri liberi disposizione per il 73-74 a 1’15” dal termine.

Nel capovolgimento di fronte, Di Emidio da otto metri trova la tripla del più 4, 73-77 a 40” dal

termine. La Sutor non completa il proprio attacco, Sebastianelli realizza un tiro libero, quello del

73-78 a 16” dalla fine. Pastore mette il punto esclamativo per il 73-80 e nel finale una tripla di

Cipriani fissa il punteggio sul 76-80.

“Credo che le statistiche – ha detto il coach Marco Ciarpella – più di altre volte, in questa partita

parlino abbastanza chiaro. Roseto ha messo a segno 46 punti con i suoi lunghi, catturando 15

rimbalzi in attacco. Hanno dimostrato una solidità dal punto di vista di post basso importante, noi

per vincere queste partite dobbiamo giocare 40’ di grande energia, spirito ed entusiasmo. Ci siamo

riusciti solamente a tratti perché penso che l’approccio alla partita non è stato ottimo perché siamo

andati subito sotto 6-15. Avevamo preparato la gara sui cambi difensivi, loro sono stati bravi ad

attaccare questo adeguamento, ci hanno messo in grande difficoltà, non tanto nell’uno contro uno

per finire l’azione, ma ci hanno punito con continuità le nostre rotazioni difensive. Nel secondo

tempo ci siamo un po' aggiustati però, abbiamo commesso degli errori banali che Roseto ha

puntualmente punito. Probabilmente siano arrivati anche in ritardo sulle rotazioni e alla fine

l’esperienza di Amoroso si è fatta sentire”.

L’Ufficio Stampa

Sutor Basket Montegranaro