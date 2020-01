Serie B – Montegranaro va a scatti, alla bombonera passa la Virtus Civitanova

Montegranaro,12 Gennaio – La Sutor stecca ancora l’appuntamento con la vittoria

capitolando, davanti ad un Bombonera sold out, contro una gagliarda Virtus Civitanova

che nell’ultimo quarto riesce a dare la spallata decisiva al match grazie all’esperienza e

alla qualità del suo roster. Dopo la sconfitta al fotofinish di domenica scorsa contro Cento,

la Sutor era chiamata ad un pronto riscatto di nuovo sul parquet amico per il l’ennesimo

derby marchigiano contro la Virtus Civitanova. Medesimo umore per i ragazzi di coach

Domizioli che seppur privi di un elemento importante come Masciarelli, hanno fatto di tutto

per invertire il trend negativo che li vedeva reduci da tre sconfitte rimediate negli ultimi tre

turni.

Il quintetto iniziale schiarato da coach Ciarpella è sceso in campo composto da Caverni nel

ruolo di play con il duo veregrense Lupetti – Ciarpella ai lati e ad agire sotto le plance il solito

Panzieri ma con la novità Palmieri. Inizio di match un po’ a rallentatore in fase realizzativa

ma poi la Sutor inizia a macinare con i canestri di Lupetti prima e Panzieri poi. Grazie ad un

buon impatto sulla gara di Caverni i gialloblù piazzano il primo vantaggio del quarto di + 5

ma Civitanova si sveglia e inizia a prendere le misure a canestro. A 4’ minuti dal termine del

primo quarto l’ex di giornata Valerio Amoroso piazza la tripla del sorpasso sull’11-13 che da

vigore ai suoi compagni che con Alessandri e Vallasciani iniziano a prendere il largo.

Polonara con una bomba prova a metterci una pezza portando la Sutor sul – 5 ma la Virtus

risponde prontamente riuscendo così a concludere il primo quarto sul 17-24. Il secondo

periodo comincia con la tripla di Lupetti che da ossigeno alla Sutor, Civitanova risponde ma

un indemoniato Villa da la scossa ai suoi andando a prendersi la scena e servendo dopo

poco meno di quattro minuti di gioco la palla che ancora una volta Lupetti capitalizza con la

tripla del – 3 che costringe coach Domizioli al time out. La Sutor continua a tenere il piede

tenuto sull’accelleratore e prima agguanta gli ospiti e poi li sorpassa sul 30-28 grazie

ancora a Villa. Civitanova risponde con l’ex sutorino Amoroso e così si gioca punto a punto

fino alla fine del primo tempo che termina 34-35 dopo due tiri liberi realizzati da Panzieri. La

seconda parte di gara si apre con i canestri di Alessandri e Panzieri ma poi è una tripla di

Vallasciani a sganciare la tripla del 37-41. La Premiata tiene botta e Polonara risponde alla

tripla di Alessandri ma la Virtus ne trova subito un’altra con Pierini e scappa sul +6. La

spallata ospite viene ammortizzata da una pronta risposta dei veregrensi ma la Virtus

riesce ad allungare sul finale di periodo grazie ad una tripla di Valerio Amoroso che timbra il

52-57 sul finale di terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti di gara ad iniziare meglio è

sicuramente la Virtus Civitanova che con Alessandri prima e Trapani poi confezionano il + 11.

Coach Ciarpella ricorre subito al time out e al rientro Lupetti trova luna tripla che ridà fiato ai

gialloblù. La Virtus Ciavitanova però non ne vuole sapere di farsi raggiungere e continua a

tenere a debita distanza i gialloblù che provano a reagire ma, se non con qualche colpo di

Lupetti, non riescono proprio a rimanere con fiato sul collo dell’avversario che amministra il

cospicuo margine di vantaggio conquistato nell’ultimo periodo fino al suono dell’ultimo

periodo che decreta la vittoria della Virtus Civitanova per 75-70.

Perde ancora la Premiata che adesso è chiamata ad un’altra difficile prova tra sette giorni

sul parquet della Raggisolaris Faenza, una sfida che classifica alla mano assume un valore

importantissimo soprattutto in chiave salvezza.

Al termine della gara per la Sutor Basket Montegranaro è intervenuto Francesco Villa:

“Purtroppo, abbiamo preso troppi break all’interno della partita – dichiara il numero 7

gialloblù – per alcuni istanti abbiamo giocato la pallacanestro che volevamo e siamo

riusciti a mettere in difficoltà anche i loro giocatori più esperti però poi abbiamo avuto dei

momenti in cui non abbiamo rispettato il piano partita. Venivamo da una settimana di

lavoro super e ci dispiace che sul campo non si sia visto tutto quello che avevamo fatto

durante gli allenamenti ma è ovvio che dobbiamo ancora migliorare. Ora è il momento di

tirare fuori gli attributi e di far vedere che siamo una squadra, siamo consapevoli del lavoro

che facciamo e che questo è un campionato difficile ma abbiamo l’obbligo di fare meglio e

dare di più perché lo dobbiamo in primis a noi stessi ma anche allo staff e ai tufosi”

SUTOR PREMIATA MONTEGRANARO – VIRTUS ROSSELLA CIVITANOVA 70-75

Sutor Premiata Montegranaro: Lupetti 16, Ragusa 6, Villa 13, Di Angilla, Jovovic 2, Ciarpella

F. 4, Caverni 14, Panzieri 9, Polonara 6, Palmieri n.e., Ninonà n.e.

coach: Marco Ciarpella

Virtus Rossella Civitanova: Alessandri 13, Bagalini n.e., Pierini 17, Felicioni 10, Vallasciani 6,

F.Amoroso 9, Cimini n.e., V.Amoroso 15 , Rocchi, Trapani 5

coach: Massimiliano Domizioli