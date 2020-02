Serie B – Nardò batte Valmontone e riaggancia la zona play-off

Prova maiuscola della Frata Nardò. Nel 22° turno gli uomini di coach Quarta hanno la meglio su Valmontone per 80-68 in un match che, a dispetto del +12 finale, è stato combattuto sino alla fine. Toro che dunque aggancia proprio i romani a quota 24, attestandosi al quinto posto in classifica, utile in chiave playoff, assieme ad altre tre compagini (Luiss Roma, Sant’Antimo e Ruvo di Puglia).

1° QUARTO – Al rientro, trova subito la retina Zampolli per i primi cinque punti granata del match. Poi ancora un’altra tripla del 55 per il 10-6 Nardò, prima del pareggio di Santini dalla media. Coviello da tre dopo uno scatenato Zampolli che è già in doppia cifra: il Toro si porta sul +6. Entra Visentin e il suo apporto nel pitturato è notevole con sei punti a referto per il 24-14 dopo i primi 10′.

2° QUARTO – Scossa Visentin anche ad inizio secondo, a bersaglio anche Sirakov e Burini per un Toro che scappa, dalla parte opposta Caridà prova a scuotere i suoi da oltre l’arco con due bombe. Bonessio dà fastidio sotto canestro ai granata che chiudono sopra anche il secondo: 41-36.

3° QUARTO – Coviello sblocca i granata dopo 2′ in bianco, ma Valmontone è sempre alle calcagne del Toro col 2/2 di Bisconti. Poi Bonessio per il -1 dei laziali e ancora Bisconti per il definitivo sorpasso. Vitale gioco da tre del neo entrato Fiusco per il 58-51 a 1’35” dal termine. Con fatica Nardò resta col muso avanti: 60-55.

4° QUARTO – Tripla di Di Poce in avvio, Visentin è infallibile anche dalla lunetta e i locali sono sul +7 in un match ancora vivo e incerto. Il “sempreverde” Bisconti e Caridà dai 6.75 permettono a Valmontone di rimontare, 67-67 a 3’56” dalla sirena finale. Coviello glaciale dalla lunetta per il nuovo +6 dei granata trascinati dal pubblico neretino, ma 11 del Toro esce per cinque falli.

Prossimo incontro: ancora tra le mura amiche, stavolta per un derby pugliese contro Corato, reduce dal successo interno contro Avellino per 75-66.

Frata Nardò – Special Days Virtus Valmontone 80-68 (24-14, 17-22, 19-19, 20-13)

Frata Nardò: Gionata Zampolli 19 (2/6, 5/7), Vittorio Visentin 16 (7/8, 0/0), Riccardo Coviello 13 (2/4, 1/5), Federico Burini 11 (2/6, 2/7), Georgi Sirakov 10 (1/3, 2/4), Alessandro Azzaro 5 (1/1, 0/2), Simone Fiusco 4 (1/1, 0/1), Michele Peroni 2 (1/2, 0/3), Pavle Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Vittorio Visentin 9) – Assist: 11 (Gionata Zampolli 4)

Special Days Virtus Valmontone: Luca Bisconti 24 (9/11, 1/6), Matteo Caridà 15 (3/6, 3/6), Daniele Bonessio 11 (5/9, 0/1), Bozo Misolic 6 (2/4, 0/0), Giuseppe Di poce 3 (0/1, 1/1), Giulio Casale 3 (1/4, 0/4), Gianluca Santini 2 (1/4, 0/0), Edoardo Ugolini 2 (1/1, 0/2), Dario Scodavolpe 2 (0/1, 0/0), Roberto Massimiliano Cernic 0 (0/0, 0/0). Coach: Righetti

Tiri liberi: 9 / 9 – Rimbalzi: 26 7 + 19 (Daniele Bonessio 9) – Assist: 10 (Daniele Bonessio 5)