Serie B – Nardò sbanca Molfetta con un grande quarto periodo

Si chiude con una sconfitta il 2020 della Pavimaro Pallacanestro Molfetta, che nella quarta

giornata del girone D2 del campionato di Serie B si arrende alla Pallacanestro Nardò con il

punteggio di 77-88, al termine di una partita equilibrata per i primi tre quarti e decisa da tre triple

di Petrucci negli ultimi dieci minuti di gioco.

Coach Carolillo inizia la partita con: Dell’Uomo, De Ninno, Gambarota, Bini e Visentin; Coach

Quarta risponde con: Burini, Petrucci, Coviello, Enihe e Dip; dopo un avvio punto a punto i padroni

di casa allungano con i canestri di Bini, Gambarota e Visentin (21-14), ma sul finire di quarto

Fontana e Bartolozzi riportano Nardò a contatto (21-18).

Nel secondo periodo Nardò parte forte (23-27), ma i biancorossi reagiscono subito e prima con

Gambarota poi con Calisi tornano in vantaggio sul 34-31, il primo tempo prosegue sul filo

dell’equilibrio con le due squadre che vanno all’intervallo lungo sul 44-42.

Nel terzo quarto Molfetta torna sul più cinque con De Ninno e Bini (61-56), ma non riesce ad

allungare e la formazione granata si rifà sotto e torna in vantaggio con Petrucci, con le due

squadre che vanno all’ultimo mini riposo sul 63-65.

Ad inizio quarto periodo i biancorossi non riescono a sbloccarsi in attacco per oltre tre minuti, ne

approfitta Nardò con Coviello, Burini e Petrucci per allungare sul 63-77, ma i padroni di casa non

mollano e con Gambarota e Visentin tornano fino al meno otto (71-79), ma Petrucci con altre due

triple scrive la parola fine all’incontro, il finale al Pala Poli è 77-88 per gli ospiti.

Una buona Pavimaro Molfetta è riuscita a tenere testa per oltre trenta minuti a una delle

formazioni più ambiziose del campionato, poi la maggior profondità del roster di Nardò e le

giocate di Petrucci hanno condannato i biancorossi alla sconfitta; prossimo impegno Giovedì 7

Gennaio a Monopoli.

Pavimaro Pallacanestro Molfetta: Bini 18, De Ninno 16, Gambarota 15, Dell’Uomo 11,Visentin 10,

Calisi 5, Serino 2, Mazic, Mezzina, Azzollini, Kodra, Sasso. Coach Carolillo.

Frata Nardò: Coviello 19, Petrucci 18, Dip 12, Bartolozzi 12, Burini 9, Enihe 5, Bjelic 4, Cepic,

Fracasso, Tyrtyshnik, Cappelluti. Coach Quarta.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta