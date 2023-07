Serie B Nazionale 2023/2024: formula e date della stagione

Il Consiglio Federale FIP, nella riunione di venerdì 14 luglio, ha approvato la formula e le date del campionato di Serie B Nazionale 2023/24.

FASE DI QUALIFICAZIONE

Partecipano alla Serie B Nazionale 2023/24 36 squadre, divise in due gironi (A e B) da 18 squadre ciascuno. Si disputano gare di andata e ritorno, per un totale di 34 partite.

DATE

Prima giornata – Domenica 1° ottobre

Ultima giornata di andata – Domenica 7 gennaio

Ultima giornata di ritorno – Domenica 28 aprile

Turni infrasettimanali – Mercoledì 11 ottobre, mercoledì 1° novembre, giovedì 7 dicembre, mercoledì 24 gennaio, mercoledì 14 febbraio, mercoledì 27 marzo. Il turno del 23 dicembre è disputato di sabato, per le Festività natalizie.

Soste – Domenica 31 dicembre (per le Festività natalizie), domenica 17 marzo (per Final Four Coppa Italia LNP), domenica 21 aprile.

FASE PROMOZIONE – PLAYOFF

Le prime 8 squadre di ogni girone, al termine della fase di qualificazione, accedono alla fase Playoff, con partite a gironi incrociati sviluppati in 3 turni (quarti, semifinale, finale), tutti al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa), con i seguenti accoppiamenti:

TABELLONE A

QUARTI DI FINALE

Q1 – 1^ A – 8^ B

Q2 – 2^ B – 7^ A

Q3 – 3^ A – 6^ B

Q4 – 4^ B – 5^ A

SEMIFINALI

SF1: vincente Q1 – vincente Q4

SF2: vincente Q2 – vincente Q3

FINALE

Vincente SF1 – Vincente SF2

TABELLONE B

QUARTI DI FINALE

Q1 – 1^ B – 8^ A

Q2 – 2^ A – 7^ B

Q3 – 3^ B – 6^ A

Q4 – 4^ A – 5^ B

SEMIFINALI

SF1: vincente Q1 – vincente Q4

SF2: vincente Q2 – vincente Q3

FINALE

Vincente SF1 – Vincente SF2

Le due squadre vincitrici delle Finali nei due Tabelloni saranno promosse in Serie A2.

DATE

Gara 1 Quarti – Domenica 5 maggio

Eventuale gara 5 Finale – Mercoledì 12 giugno

FASE SALVEZZA – PLAYOUT

Le squadre classificate dal 9° al 13° posto, al termine della fase di qualificazione, si fermano e parteciperanno alla Serie B Nazionale 2024/25.

La 18^ e ultima classificata di ogni girone, al termine della fase di qualificazione, retrocede direttamente in Serie B Interregionale.

Le squadre classificate dal 14^ al 17^ posto, al termine della fase di qualificazione, accedono ai Playout.

I Playout sono strutturati su due turni, al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa), con accoppiamenti all’interno dei singoli gironi.

Gli accoppiamenti del primo turno: 14-17, 15-16. Le vincenti del primo turno si salvano, le perdenti accedono al secondo turno.

Le due perdenti dell’ultimo turno retrocederanno anch’esse in Serie B Interregionale.

Le retrocesse in Serie B Interregionale saranno in tutto 4.

DATE

Gara 1 primo turno – Domenica 5 maggio

Gara 5 secondo turno (eventuale) – Mercoledì 29 maggio

