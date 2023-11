Serie B Nazionale 2023/24 – I risultati della 10^ giornata

By

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE A 2023/24 – Risultati 10^ giornata

BPC Virtus Cassino-NPC Rieti 98-91 d. 2 t.s.

Fiorenzuola Bees-Logiman Pall. Crema 72-82

Paperdi Caserta-Del Fes Avellino 65-81

Geko PSA Sant’Antimo-SAE Scientifica Legnano 71-63

Bakery Basket Piacenza-Lissone Interni Brianza Casa Basket 87-73

Solbat Piombino-Gema Montecatini 88-96

Caffè Toscano Pielle Livorno-Paffoni Fulgor Omegna 74-76

Fabo Herons Montecatini-Rimadesio Desio 88-75

Lars Virtus Arechi Salerno-Akern Libertas Livorno 62-97

Classifica:

Fabo Herons Montecatini 16 8-2

Akern Libertas Livorno 14 7-3

Caffè Toscano Pielle Livorno 14 7-3

Gema Montecatini 14 7-3

Lissone Interni Brianza Casa Basket 12 6-4

Del Fes Avellino 12 6-4

Solbat Piombino 12 6-4

Logiman Pall. Crema 12 6-4

Paffoni Fulgor Omegna 10 5-5

Geko PSA Sant’Antimo 10 5-5

Rimadesio Desio 10 5-5

Fiorenzuola Bees 8 4-6

SAE Scientifica Legnano 8 4-6

Bakery Basket Piacenza 8 4-6

BPC Virtus Cassino 8 4-6

Lars Virtus Arechi Salerno* 5 4-6

Paperdi Caserta 2 1-9

NPC Rieti 2 1-9

*Lars Virtus Arechi Salerno 3 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno (11^ giornata):25/11/2023 20:30 Rimadesio Desio-Solbat Piombino

25/11/2023 20:30 Lissone Interni Brianza Casa Basket-Fabo Herons Montecatini

25/11/2023 21:00 Logiman Pall. Crema-BPC Virtus Cassino

25/11/2023 21:00 Paffoni Fulgor Omegna-Lars Virtus Arechi Salerno

25/11/2023 21:00 NPC Rieti-Paperdi Caserta

26/11/2023 17:00 Del Fes Avellino-SAE Scientifica Legnano

26/11/2023 18:00 Akern Libertas Livorno-Fiorenzuola Bees

26/11/2023 18:00 Gema Montecatini-Caffè Toscano Pielle Livorno

26/11/2023 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-Bakery Basket Piacenza

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WESTGIRONE B 2023/24 – Risultati 10^ giornata

Gemini Mestre-Lions Bisceglie 88-75

Logimatic Group Ozzano-General Contractor Jesi 50-63

Pallacanestro Virtus Padova-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 65-77

Allianz Pazienza San Severo-Blacks Faenza 85-66

Rucker San Vendemiano-Civitus Allianz Vicenza 77-54

Virtus Imola-LuxArm Lumezzane 83-55

Liofilchem Roseto-Andrea Costa Imola 83-68

LUX Chieti-Ristopro Fabriano 83-76

OraSì Ravenna-CJ Basket Taranto 77-75

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 18 9-1

Rucker San Vendemiano 16 8-2

Liofilchem Roseto 16 8-2

Allianz Pazienza San Severo 14 7-3

Ristopro Fabriano 12 6-4

General Contractor Jesi 12 6-4

LUX Chieti* 11 6-4

Gemini Mestre 10 5-5

Blacks Faenza 10 5-5

Pallacanestro Virtus Padova 8 4-5

Andrea Costa Imola 8 4-6

Virtus Imola 8 4-6

OraSì Ravenna 8 4-6

LuxArm Lumezzane 6 3-6

Lions Bisceglie 6 3-7

Logimatic Group Ozzano 6 3-7

CJ Basket Taranto 4 2-8

Civitus Allianz Vicenza 4 2-8

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte Prossimi turni:

Recupero 4^ giornata:

22/11/2023 20:30 Pallacanestro Virtus Padova-LuxArm Lumezzane – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

11^ giornata:

25/11/2023 18:30 Civitus Allianz Vicenza-General Contractor Jesi

25/11/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-Gemini Mestre

26/11/2023 18:00 Pallacanestro Virtus Padova-Allianz Pazienza San Severo

26/11/2023 18:00 LuxArm Lumezzane-Andrea Costa Imola

26/11/2023 18:00 Blacks Faenza-LUX Chieti

26/11/2023 18:00 Ristopro Fabriano-Liofilchem Roseto

26/11/2023 18:00 CJ Basket Taranto-Lions Bisceglie

26/11/2023 18:00 Virtus Imola-OraSì Ravenna

26/11/2023 19:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Rucker San Vendemiano

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Guido Cappella

Area Comunicazione

Lega Nazionale Pallacanestro