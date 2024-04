Serie B Nazionale 2023/24 – Le classifiche finali dei due gironi, i verdetti ed i tabelloni playoff e playout

I VERDETTI DEL GIRONE A

Qualificate ai playoff: 1 Caffè Toscano Pielle Livorno, 2 Akern Libertas Livorno, 3 Fabo Herons Montecatini, 4 Gema Montecatini, 5 Del Fes Avellino, 6 Bakery Basket Piacenza, 7 Solbat Piombino, 8 Geko PSA Sant’Antimo

Ammesse ai playout: 14 Rimadesio Desio, 15 BPC Virtus Cassino, 16 NPC Rieti, 17 Lars Virtus Arechi Salerno

Retrocessa direttamente in Serie B Interregionale: 18 Paperdi Caserta

I VERDETTI DEL GIRONE B

Qualificate ai playoff: 1 Liofilchem Roseto, 2 Tecnoswitch Ruvo di Puglia, 3 General Contractor Jesi, 4 Rucker San Vendemiano, 5 Ristopro Fabriano, 6 Gemini Mestre, 7 Blacks Faenza, 8 Andrea Costa Imola

Ammesse ai playout: 14 Lions Bisceglie, 15 Pallacanestro Virtus Padova, 16 Logimatic Group Ozzano, 17 Civitus Allianz Vicenza

Retrocessa direttamente in Serie B Interregionale: 18 CJ Basket Taranto

PLAYOFF

Gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale playoff.

Si hanno quarti, semifinale e finale per ogni tabellone, al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa).

Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff sono promosse in Serie A2.

TABELLONE 1

Caffè Toscano Pielle Livorno (1^ girone A) – Andrea Costa Imola (8^ girone B)

Rucker San Vendemiano (4^ girone B) – Del Fes Avellino (5^ girone A)

Fabo Herons Montecatini (3^ girone A) – Gemini Mestre (6^ girone B)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia (2^ girone B) – Solbat Piombino (7^ girone A)

TABELLONE 2

Liofilchem Roseto (1^ girone B) – Geko PSA Sant’Antimo (8^ girone A)

Gema Montecatini (4^ girone A) – Ristopro Fabriano (5^ girone B)

General Contractor Jesi (3^ girone B) – Bakery Basket Piacenza (6^ girone A)

Akern Libertas Livorno (2^ girone A) – Blacks Faenza (7^ girone B)

LE DATE

Domenica 5, martedì 7, venerdì 10, domenica 12, mercoledì 15 maggio

NOTE

– Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco.

– Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore. – Il calendario definitivo dei playoff sarà reso noto nei prossimi giorni dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle Società ospitanti. – Nel weekend del 27-28 aprile la FIP ha disposto una pausa del campionato di Serie B Nazionale, per la prossimità con le Finali Nazionali Under 19 d’Eccellenza, al via dal 29 aprile.

In allegato i tabelloni playoff di Serie B Nazionale Old Wild West 2024. Si allega anche il logo dei Playoff LNP 2024.

Nell’apposita sezione del sito LNP tutte le informazioni sui Playoff 2024 di Serie B Nazionale Old Wild West (tabelloni, formule, calendari):

https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_a_poff

PLAYOUT Gli accoppiamenti e le date del primo turno playout.Le vincenti del primo turno ottengono la permanenza in Serie B Nazionale, le perdenti accedono al secondo turno. Ogni turno è al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa).

Le due perdenti del secondo turno, una per girone, retrocederanno in Serie B Interregionale.

GIRONE ARimadesio Desio (14^ girone A) – Lars Virtus Arechi Salerno (17^ girone A)

BPC Virtus Cassino (15^ girone A) – NPC Rieti (16^ girone A)

GIRONE BLions Bisceglie (14^ girone B) – Civitus Allianz Vicenza (17^ girone B)

Pallacanestro Virtus Padova (15^ girone B) – Logimatic Group Ozzano (16^ girone B)

LE DATE

Domenica 5, martedì 7, venerdì 10, domenica 12, mercoledì 15 maggio

NOTE

– Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco.

– Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore. – Il calendario definitivo dei playout sarà reso noto nei prossimi giorni dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle Società ospitanti. – Nel weekend del 27-28 aprile la FIP ha disposto una pausa del campionato di Serie B Nazionale, per la prossimità con le Finali Nazionali Under 19 d’Eccellenza, al via dal 29 aprile.

CLASSIFICHE FINALE STAGIONE REGOLARE

GIRONE A

Classifica finale:

Caffè Toscano Pielle Livorno 56 28-6

Akern Libertas Livorno 54 27-7

Fabo Herons Montecatini 50 25-9

Gema Montecatini 40 20-14

Del Fes Avellino 38 19-15

Bakery Basket Piacenza 36 18-16

Solbat Piombino 36 18-16

Geko PSA Sant’Antimo 36 18-16

SAE Scientifica Legnano 32 16-18

Fiorenzuola Bees 32 16-18

Lissone Interni Brianza Casa Basket 30 15-19

Logiman Pall. Crema 30 15-19

Paffoni Fulgor Omegna 30 15-19

Rimadesio Desio 26 13-21

BPC Virtus Cassino 26 13-21

NPC Rieti 22 11-23

Lars Virtus Arechi Salerno* 19 11-23

Paperdi Caserta 16 8-26

*Lars Virtus Arechi Salerno 3 punti di penalizzazione

GIRONE B

Liofilchem Roseto 50 25-9

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 50 25-9

General Contractor Jesi 48 24-10

Rucker San Vendemiano 46 23-11

Ristopro Fabriano 44 22-12

Gemini Mestre 40 20-14

Blacks Faenza 38 19-15

Andrea Costa Imola 36 18-16

Allianz Pazienza San Severo 34 17-17

OraSì Ravenna 30 15-19

Virtus Imola 30 15-19

LuxArm Lumezzane 28 14-20

LUX Chieti* 28 16-18

Lions Bisceglie 24 12-22

Pallacanestro Virtus Padova 24 12-22

Logimatic Group Ozzano 24 12-22

Civitus Allianz Vicenza 22 11-23

CJ Basket Taranto 12 6-28

*LUX Chieti 4 punti di penalizzazione