Serie B Nazionale 2023/24 – Risultati 15^ giornata. Ruvo prima qualificata per la Final Four di Coppa Italia

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE A 2023/24 – Risultati 15^ giornata

SAE Scientifica Legnano-Fabo Herons Montecatini 82-87

Logiman Pall. Crema-Del Fes Avellino 80-74

Lissone Interni Brianza Casa Basket-Caffè Toscano Pielle Livorno 64-88

Geko PSA Sant’Antimo-BPC Virtus Cassino 81-66

Gema Montecatini-Paffoni Fulgor Omegna 95-75

Akern Libertas Livorno-Paperdi Caserta 70-54

Lars Virtus Arechi Salerno-Rimadesio Desio 81-73

Solbat Piombino-Fiorenzuola Bees 74-68

Bakery Basket Piacenza-NPC Rieti 62-71

Classifica:

Fabo Herons Montecatini 24 12-3

Akern Libertas Livorno 22 11-4

Gema Montecatini 22 11-4

Caffè Toscano Pielle Livorno 22 11-4

Solbat Piombino 18 9-6

Logiman Pall. Crema 18 9-6

Lissone Interni Brianza Casa Basket 16 8-7

Paffoni Fulgor Omegna 16 8-7

Geko PSA Sant’Antimo 14 7-8

Bakery Basket Piacenza 14 7-8

SAE Scientifica Legnano 14 7-8

BPC Virtus Cassino 14 7-8

Del Fes Avellino 12 6-9

Fiorenzuola Bees 12 6-9

Rimadesio Desio 12 6-9

NPC Rieti 8 4-11

Lars Virtus Arechi Salerno* 7 5-10

Paperdi Caserta 2 1-14

*Lars Virtus Arechi Salerno 3 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno (16^ giornata):

22/12/2023 21:00 Rimadesio Desio-Lissone Interni Brianza Casa Basket

22/12/2023 21:00 NPC Rieti-Logiman Pall. Crema

23/12/2023 18:00 Del Fes Avellino-Gema Montecatini

23/12/2023 18:00 BPC Virtus Cassino-Lars Virtus Arechi Salerno

23/12/2023 18:00 Fiorenzuola Bees-Bakery Basket Piacenza

23/12/2023 18:00 Paffoni Fulgor Omegna-Solbat Piombino

23/12/2023 20:30 Akern Libertas Livorno-SAE Scientifica Legnano

23/12/2023 20:30 Paperdi Caserta-Geko PSA Sant’Antimo

23/12/2023 20:30 Fabo Herons Montecatini-Caffè Toscano Pielle Livorno

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WESTGIRONE B 2023/24 – Risultati 15^ giornata

Lions Bisceglie-LuxArm Lumezzane 62-81

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Logimatic Group Ozzano 92-79

Andrea Costa Imola-General Contractor Jesi 86-71

OraSì Ravenna-Rucker San Vendemiano 65-77

Gemini Mestre-Virtus Imola 78-55

Liofilchem Roseto-Blacks Faenza 86-79

Ristopro Fabriano-Civitus Allianz Vicenza 86-74

Pallacanestro Virtus Padova-CJ Basket Taranto 76-72

LUX Chieti-Allianz Pazienza San Severo 82-56

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 26 13-2

Liofilchem Roseto 22 11-4

Rucker San Vendemiano 22 11-4

Allianz Pazienza San Severo 20 10-5

LUX Chieti* 19 10-5

Andrea Costa Imola 18 9-6

Ristopro Fabriano 16 8-7

General Contractor Jesi 16 8-7

OraSì Ravenna 16 8-7

Blacks Faenza 16 8-7

Gemini Mestre 14 7-8

LuxArm Lumezzane 14 7-8

Virtus Imola 10 5-10

Pallacanestro Virtus Padova 10 5-10

Logimatic Group Ozzano 8 4-11

Lions Bisceglie 8 4-11

Civitus Allianz Vicenza 8 4-11

CJ Basket Taranto 6 3-12

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte Prossimo turno (16^ giornata):

23/12/2023 18:00 CJ Basket Taranto-Gemini Mestre

23/12/2023 18:30 Civitus Allianz Vicenza-OraSì Ravenna

23/12/2023 20:30 Virtus Imola-Pallacanestro Virtus Padova

23/12/2023 20:30 General Contractor Jesi-Ristopro Fabriano

23/12/2023 20:30 Blacks Faenza-Andrea Costa Imola

23/12/2023 20:30 Allianz Pazienza San Severo-Lions Bisceglie

23/12/2023 20:30 LuxArm Lumezzane-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

23/12/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-Liofilchem Roseto

23/12/2023 20:30 Rucker San Vendemiano-LUX Chieti

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

—

La Tecnoswitch Ruvo di Puglia è la prima qualificata per la Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West di Serie B Nazionale (16-17 marzo, in sede da definire). I pugliesi, a due giornate dal termine della fase di andata, sono infatti già certi di concludere nei primi due posti del girone B. Si ricorda che le gare disputate nel turno odierno sono soggette ad omologazione del Giudice Sportivo FIP.

Guido Cappella

Area Comunicazione

Lega Nazionale Pallacanestro