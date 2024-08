Serie B Nazionale 2024/2025: il calendario completo del Gironi A e B

By

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatore dei campionati, rende noto il calendario integrale dei Gironi A e B della Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025:

https://www.legapallacanestro.com/serie/4/calendario

Compilato con applicazione del format asimmetrico che nelle 38 giornate non prevede corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno.

Nota – Si ricorda che le Società hanno tempo fino al 13 settembre 2024 per apportare eventuali modifiche di giorni ed orari al loro calendario di gioco.

FASE DI QUALIFICAZIONE

Partecipano alla Serie B Nazionale Old Wild West 2024/25 40 squadre, divise in due Gironi (A e B) da 20 squadre ciascuno.

Si disputano gare di andata e ritorno, per un totale di 38 partite.



LE DATE

Prima giornata – Domenica 29 settembre

Ultima giornata di andata – Domenica 5 gennaio

Ultima giornata di ritorno – Domenica 27 aprile

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) – Ottobre: 2 e 16. Novembre: 6 e 13. Gennaio: 15 e 29. Febbraio: 19 e 26.

Sosta – Domenica 16 marzo (per Final Four Coppa Italia LNP).

GIRONE A



GIRONE B