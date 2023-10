Serie B Nazionale Old Wild West: le dirette della 3^ giornata 2023/24 su LNP Pass

Terza giornata di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, turno infrasettimanale, in diretta sulla piattaforma LNP Pass.

Come già avvenuto nelle ultime tre stagioni e come avviene da otto anni per la Serie A2, anche in questo torneo è possibile seguire in diretta e on-demand la Serie B Nazionale Old Wild West, aumentando così la diffusione dei contenuti-video del terzo campionato nazionale.

Tutte le gare del campionato di Serie B Nazionale sono proposte a pagamento sulla piattaforma LNP Pass.

Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa.

Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Per abbonarsi: https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass

Ecco il programma delle gare della 3^ giornata di Serie B Nazionale 2023/24 in programma stasera, mercoledì 11 e domani, giovedì 12 ottobre, in diretta su LNP Pass:

11/10/2023 20:00 LuxArm Lumezzane-Chieti Basket 1974

11/10/2023 20:30 Lars Virtus Arechi Salerno-Fabo Herons Montecatini

11/10/2023 20:30 BPC Virtus Cassino-Paperdi Caserta

11/10/2023 20:30 Bakery Basket Piacenza-Caffè Toscano Pielle Livorno

11/10/2023 20:30 Geko PSA Sant’Antimo-Del Fes Avellino

11/10/2023 20:30 SAE Scientifica Legnano-Solbat Piombino

11/10/2023 20:30 Andrea Costa Imola-Pallacanestro Virtus Padova

11/10/2023 20:30 Civitus Allianz Vicenza-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

11/10/2023 20:30 Rucker San Vendemiano-Virtus Imola

11/10/2023 20:30 General Contractor Jesi-Gemini Mestre

11/10/2023 20:45 Gema Montecatini-Fiorenzuola Bees

11/10/2023 20:45 Libertas Livorno-Rimadesio Desio

11/10/2023 20:45 Liofilchem Roseto-OraSì Ravenna

11/10/2023 21:00 NPC Rieti-Paffoni Fulgor Omegna

11/10/2023 21:00 Allianz Pazienza San Severo-Logimatic Group Ozzano

12/10/2023 20:00 CJ Basket Taranto-Blacks Faenza

12/10/2023 20:30 Lions Bisceglie-Ristopro Fabriano

12/10/2023 21:00 Lissone Interni Brianza Casa Basket-Logiman Pall. Crema