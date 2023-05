Serie B – Ndoja trascina Caserta alla vittoria su Salerno

Sorride alla Juvecaserta l’ultimo derby della stagione regolare in cui i ragazzi di coach Luise hanno avuto la meglio in maniera realtivamente facile sulla Virtus Arechi Salerno grazie anche a un’eccelente prova offensiva del veterano Kaludio Ndoja.

LA CRONACA – La Juvecaserta approccia molto bene alla partita portandosi con relativa facilità in vantaggio per 9-2 grazie ai canestri di Ndoja, Lucas e Visentin. In questa fase, in relatà, la partita dal punto di vista dello spettacolo è tutt’altro che emozionante ma ciò poco importa al pubblico di casa che vede la propria squadra condurre nel punteggio e chiudere il primo quarto di gioco in vantaggio per 18-10.

In avvio di secondo quarto Caserta, con le giocate di Sergio e Romano, prova ad allungare nel punteggio contro una Salerno che, grazie alle scorribande offensive di Sulina e Donadoni, tiene la partita in equilibrio. Per arginare il tentativo di rientro della formazione avversaria la Decò si affida al talento di Alessandro Sperduto che prova a dare la scossa a una squadra che quest’oggi sembra giocare su ritmi diversi rispetto a quelli suoi abituali. Il punteggio sul tabellone del Pala Piccolo in questa fase cresce in maniera davvero molto lenta e ciò, ovviamente, va a tutto vantaggio della Juvecaserta che, pur non giocando un grandissimo basket, riesce a chiudere la prima metà di gara in vantaggio per 36-30.

DECÒ CASERTA 78–57 VIRTUS ARECHI SALERNO (18-10; 36-30; 57-40)