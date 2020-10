Serie B – Ndoja trascina la Real Sebastiani Rieti nel test di Teramo

Si conclude con la vittoria della Real Sebastiani Rieti per 76-73, lo scrimmage giocato al PalaSport Acquaviva contro la Teramo a Spicchi (serie B gir. C), ultimo test prima degli impegni ufficiali per la formazione di coach Righetti.

Gara equilibrata sin dall’inizio, primo periodo concluso con il punteggio di 22-21 per la RSR trascinata da Ndoja, subito in doppia cifra (chiuderà con 27 pt a referto). Nel secondo periodo la formazione reatina tiene bene e chiude la prima frazione di gioco avanti di 3 (38-35). Nella ripresa, Teramo alza i ritmi, la RSR resiste e al termine dei 10’ è avanti di 8 (54-46), ma nell’ultimo periodo la formazione di casa reagisce e riesce a rintuzzare il gap e chiudere con un -3.

“E’ stata una partita importante che ci ha dato diverse indicazioni, sono soddisfatto dell’impegno dei ragazzi, ma è chiaro che dobbiamo fare tutti un passo avanti perché ci aspetta un campionato tosto dove le nostre avversarie giocheranno una pallacanestro molto fisica e dovremo essere pronti sia fisicamente, che mentalmente. Oggi è stato un impegno ottimo per noi per mettere ulteriore benzina sulle gambe ed arrivare alla fine della preparazione atletica nella miglior condizione possibile: domenica prossima ci aspetta il primo impegno ufficiale e questa settimana lavoreremo proprio in funzione della Supercoppa”. Queste le parole di coach Alex Righetti.

Il tabellino:

TASP TERAMO-REAL SEBASTIANI RIETI 73-76 (parziali. 21-22; 14-16; 11-16; 27-22)

TERAMO A SPICCHI: Gatti 2, Tiberti 23, Faragalli Serroni F. 2, Rossi 11, Di Bonaventura 19, Esposito 8, Faragalli Serroni C. 1, Guilavogui 2, Wiltshire 5. Coach Simone Stirpe

REAL SEBASTIANI RIETI: Di Pizzo 2, Drigo 9, Loschi 8, Diomede 9, Casini 5, Provenzani 2, Ndoja 27, Cacace 2, Cena 6, Bottioni 6. Coach: Alex Righetti.

Uff.Stampa Real Sebastiani Rieti