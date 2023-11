Serie B – Negri spinge Fabriano ad un’importante vittoria esterna a Ravenna

Al PalaCosta di Ravenna davanti ad un foltissimo e caloroso pubblico si è disputato l’ottavo turno del campionato di serie B nazionale LNP. Dopo un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell’alluvione in toscana a cui il pubblico ravennate ha dedicato anche uno striscione, sono scese in campo l’OraSi di Ravenna e gli ospiti della Ristopro di Fabriano. Tanti tifosi anche dalle Marche arrivati per seguire la loro squadra in striscia vincente e al secondo posto in classifica. Squadre al completo che si schierano con i seguenti quintetti: per Ravenna Dron, Paolin, Ferrari, Nikolic e Onojaife per Fabriano Stanic, Centanni, Gnecchi, Bedin e Granic. Ravenna inizia subito con tanta energia, come richiesto da Bernardi e si parte con il bellissimo lob di Nikolic per una schiacciata volate di Ferrari. Difese a uomo per entrambe le squadre con Dron e Paolin ha provare a spegnere le fonti Stanic e Centanni. Dopo l’assist, Nikolic mette la bomba e si va sul 5-2.

Gabriel Dron limita Stanic ed in attacco inventa una bomba da tre con succesivo recupero di palla ma Fabriano non si piega ad una Ravenna brillante: 14 pari dopo 7’28” per arrivare alla fine del quarto sul 23 a 21 per i bizantini grazie ad un Dron molto efficace insieme a Onojaife. Il secondo quarto vede i marchigiani ingranare marce importanti per macinare il loro gioco di grande equilibrio e con tanti protagonisti anche inattesi tra cui Negri e Gnecchi. Fabriano prova a scappare sul 32-38, a cui però replica Paolin. Bedin è un martello sotto le plance a cui si aggiunge anche Giombini. La Ristopro pian piano allunga e si arriva a metà partita dul 38-48.

Terzo quarto che inizia subito con un 4-0 per i marchigiani che si dilata sempre piu con Centanni che si aggiunge ai vari Negri, Gnecchi e Bedin. 46-59 al 25′ poi addirittura 52-71 al termine del terzo periodo.

L’ultima frazione è incredibile: Bernardi carica i suoi ragazzi e passa a zona, Restelli mette due triple di fila e accende la miccia che fa entrare in campo anche il PalaCosta. Gira l’inerzia della partita a favore dei giallorossi tarantolati.

In un amen Bedetti & Co. tra rubate, contropiedi e triple annichiliscono gli uomini di Grandi che sbandano anche per colpa della fortissima difesa dei ravennati. 73 pari a poco più di 5′ dalla fine e ancora 76-76 dopo le triple di Granic replicata da quella di Ferrari a 4 dal termine.

Qui Stanic riprende in mano la squadra e arma Negri che si inventa canestri impossibili a cui stavolta Ravenna non riesce a replicare. 79-84 a due dal termine con una tripla di Restelli ma Fabriano non trema e chiude la partita sul 83-91.

Partita bellissima che i marchigiani hanno dovuto vincere due volte perché l’energia di Ravenna trascinata dal suo pubblico era riuscita a compiere una remuntada impensabile.

Tabellini:

OraSì Ravenna – Ristopro Fabriano 83-91 (23-21, 15-27, 14-23, 31-20)

OraSì Ravenna: Restelli 19 (2/3, 5/8), Bedetti 15 (2/3, 2/4, T.L. 5/5), Onojaife 11 (3/4, 0/0, T.L. 5/7), Dron 11 (1/4, 3/8), Nikolic 10 (3/5, 1/5, T.L. 1/4), Ferrari 7 (2/4, 1/5, T.L. 0/4), De Gregori 6 (2/2, 0/0, T L. 2/2), Paolin 2 (1/6,), Guardigli 2 (1/1, 0/1), Festa N.E. 0/0), Allegri N.E., Laghi N.E.

Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 23 6 + 17 (Bedetti 6) – Assist: 18 (Nikolic, Paolin 5)

Ristopro Fabriano: Negri 23 (3/5, 5/8, T.L. 2/2), Granic 16 (4/7, 2/2, T.L. 2/2), Bedin 15 (7/10, 0/0, 1/4), Centanni 10 (1/1, 2/7, 2/3), Gnecchi 10 (1/1, 1/2, T.L. 5/8), Stanic 8 (2/4, 0/6, T.L. 4/4), Giombini 7 (2/4, 0/0, T.L. 3/4), Bandini 2 (0/0, 0/0, T.L. 2/2), Rapetti N.E., Rapini N.E., Romagnoli N.E.

Tiri liberi: 21 / 29 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Giombini 10) – Assist: 16 (Stanic 7)

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna