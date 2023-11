Serie B – Nel recupero la Paffoni Omegna espugna con autorevolezza il campo di Crema

Vittoria di squadra e di carattere della Paffoni, che al Pala Cremonesi piega sulla lunga distanza la resistenza di Crema, 71 a 88 il finale che premia i ragazzi di coach Ducarello. Partenza equilibrata in cui il protagonista per i rossoverdi è l’ex di giornata, Filippo Fazioli: 7 dei 10 punti iniziali della Fulgor portano il suo nome, ma è con la tripla di Torgano prima, e con i liberi di Baldassarre e Coltro poi, che la Paffoni sembra poter mettere la freccia (16-23). Immediata la risposta dei padroni di casa: 6-0 di break e match nuovamente punto a punto sino al 34 a 38 della pausa lunga.Torgano, Solaroli, Kosic: il secondo tempo dei rossoverdi si apre con tre triple consecutive che costringono al timeout coach Baldiraghi. La Fulgor tocca il +20, sul 36 a 56, per poi subire un fisiologico rientro di Crema, che prova a mescolare le carte in tavola, +13 Fulgor a 10’ dalla fine. Nell’ultima frazione i rosanero provano ad insidiare Balanzoni e compagni, in un paio di circostanze, con Stepanovic e Oboe, toccano il -9, ma non vanno oltre, lasciando campo alle giocate di Torgano e Kosic, protagonisti con 16 e 15 punti. Il 71 a 88 finale è però frutto della coralità: sei giocatori in doppia-cifra, tutti coinvolti e protagonisti nel secondo successo consecutivo. Domenica si va a Livorno, affrontiamo il difficile match con la corazzata Pielle, ma lo facciamo con motivazioni in più!



Logiman Pall. Crema – Paffoni Fulgor Omegna 71-88 (16-23, 18-15, 17-26, 20-24)

Logiman Pall. Crema: Arsenije Stepanovic 21 (5/9, 1/2), Kiryl Tsetserukou 16 (7/13, 0/1), Lorenzo Ziviani 13 (2/3, 1/5), Matteo Graziani 10 (4/5, 0/4), Francesco Oboe 8 (4/10, 0/3), Matteo Nicoli 3 (0/2, 1/4), Andrea Ballati 0 (0/1, 0/1), Riccardo Carta 0 (0/0, 0/0), Leonardo Musig 0 (0/0, 0/0), Nicolo Ianuale 0 (0/0, 0/0), Gabriele Consonni 0 (0/0, 0/0), Matteo Cabrioli 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Basket: Jacopo Balanzoni 17 (5/11, 0/0), Marco Torgano 16 (1/4, 4/8), Zan Kosic 15 (3/5, 3/6), Andrea Picarelli 13 (3/4, 2/3), Filippo Fazioli 11 (2/2, 2/4), Patrick Baldassare 11 (4/7, 0/2), Manuele Solaroli 3 (0/1, 1/2), Mattia Coltro 2 (0/1, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0)

Uff stampa Paffoni Fulgor Omegna